Власти США озабочены возможностью новых атак после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований.

«ФБР и МВБ остаются обеспокоенными в связи с возможностью последующих актов насилия или возмездия после этого нападения, учитывая, в частности, то, что пользователи некоторых сетевых сообществ угрожали, поощряли или приводили в пример акты насилия после попытки покушения», — сказано в документе спецслужб.

Издание отмечает, что ведомства не называют возможных целей следующей атаки. По их словам, экстремисты ранее совершали нападения на тех, кого считали своими политическими или идеологическими оппонентами.

Журналисты обратили внимание, что ведомства выпустили предупреждение на фоне «повышенной угрозы», в ситуации сильной поляризации общества.

«Это нападение усиливает наше предположение, что цели, связанные с выборами, находятся в зоне повышенной угрозы нападения или иного губительного воздействия», — говорится в предупреждении.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля на его встрече со сторонниками в Пенсильвании. Пуля пробила верхнюю часть правого уха политика. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк. Он был убит. По данным ФБР, нападавший действовал в одиночку, а винтовку AR, из которой он стрелял по Трампу, получил от отца.

В результате нападения погиб 50-летний Кори Комператоре, бывший начальник добровольной пожарной охраны в Буффало. Здание, с которого велась стрельба, было расположено в 140 метрах от сцены, где находился Трамп. Комператоре был в толпе между сценой и зданием.

Нападавший был зарегистрирован как член Республиканской партии, однако в январе 2021 года перевел небольшое пожертвование группе, поддерживающей демократов. Крукс также был одним из 20 учеников школы Бетел-Парка, отмеченных наградой в 500$ от национальной инициативной группы по математике и науке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил любые проявления насилия в ходе политической борьбы, а также выразил соболезнования семье погибшего.

«Насилие перенесено внутрь страны. Мы не думаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей администрацией, но созданная ею атмосфера — именно она и спровоцировала то, с чем столкнулась Америка», — сказал он.