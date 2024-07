В преддверии ноябрьских выборов в США политические разногласия усилились, но «политика никогда не должна превращаться в буквальном смысле в поле боя». Об этом в обращении к согражданам сказал президент США Джо Байден.

«Нам нужно снизить температуру в нашей политике. Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это — ответственность всех нас», — сказал Байден в обращении, которое продолжалось около семи минут.

Он также отметил, что в США разногласия решаются у избирательной урны.

«Сейчас пришло время это сделать. У избирательной урны. А не при помощи пуль», — пояснил Байден.

По его словам, в преддверии ноябрьских выборов политические разногласия в стране усилились и разногласия неизбежны в американской демократии.

«Но политика никогда не должна превращаться в буквальном смысле в поле боя, или, не дай бог, в арену для убийств», — сказал Байден.

Президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и назвал героем пожарного Кори Комператоре, который был убит во время митинга Трампа, когда прикрывал от пуль членов своей семьи.

Байден отметил, что бывший президент США не получил серьезных ранений, он в порядке. По словам американского лидера, мотивы стрелка пока не установлены, расследование продолжается.

«Мотивы стрелка нам пока неизвестны. Мы не знаем, каких он взглядов придерживался и кого поддерживал. Мы не знаем, получал ли он помощь или поддержку от кого-либо и поддерживал ли с кем-то еще контакт», — добавил Байден.

Ранее американский президент дал поручение Секретной службе США пересмотреть меры по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки. По словам Байдена, покушение «противоречит всему, за что мы выступаем».

Покушение на Дональда Трампа было совершено вечером 13 июля во время его предвыборного митинга. Очевидцы в разговоре с CNN сообщали, что стрельба была открыта практически сразу после того, как политик поднялся на сцену. Кандидат в сенат от республиканцев Дэйв Маккормик, который сидел в первом ряду на митинге, утверждал, что услышал около восьми выстрелов.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк, его ликвидировали сотрудники Секретной службы. По информации ФБР, нападавший действовал один, а винтовку типа AR, из которой он вел огонь, ему купил отец.

New York Post писала, что Крукс стрелял с крыши промышленного здания, которое расположено примерно в 120 м от трибун. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ходом следствия позже сообщила, что в машине подозреваемого в покушении обнаружили взрывные устройства. По данным Associated Press, в доме у стрелка были найдены материалы для изготовления взрывчатки.

Крукс был зарегистрирован как республиканец, при этом он пожертвовал $15 в комитет политического действия, связанного с Демократической партией.