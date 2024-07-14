В машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывные устройства, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ходом следствия.

По данным WSJ, автомобиль, которым управлял 20-летний Томас Мэттью Крукс, был припаркован недалеко от места проведения предвыборного митинга Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания).

«Полиция получила несколько сообщений о подозрительных предметах рядом с местом, где находился стрелок, из-за чего туда были отправлены саперы. Следователи продолжали работать над тем, чтобы убедиться, что место происшествия не опасно, до самой ночи», — пишет издание.

Кроме того, правоохранители обыскали дом Крукса в Бетел-Парке и поговорили с его семьей. Источники WSJ утверждают, что винтовка AR-15, которую стрелок использовал при покушении на экс-президента США, была куплена его отцом. Собеседники издания отметили, что Крукс успел сделать несколько выстрелов с крыши, прежде чем снайпер Секретной службы открыл ответный огонь и убил его.

Покушение на Трампа было совершено вечером 13 июля на его предвыборном митинге. Очевидцы в разговоре с CNN сообщали, что стрельба была открыта практически сразу после того, как политик поднялся на сцену. Кандидат в сенат от республиканцев Дэйв Маккормик, который сидел в первом ряду на митинге, утверждал, что услышал около восьми выстрелов.

Эксперт по огнестрельному оружию и боеприпасам Ларс Винкельсдорф заявил в интервью Bild, что Крукс трижды выстрелил в Дональда Трампа, а затем в других участников митинга.

«Он поразил Трампа с первого выстрела. То, что экс-президенту попали только в ухо, в конечном счете было просто удачей. <…> На четыре сантиметра правее с точки зрения стрелка, тогда пуля попала бы в череп Трампа, и экс-президент США, вероятно, был мертв», — считает эксперт.

Винкельсдорф отметил, что стрелок, вероятнее всего, был опытным и разбирался в оружии. «Нельзя просто так выстрелить, это сложно. Для этого нужно практиковаться и иметь специальные знания. Голова как мишень маленькая, без оптики попасть было бы сложно. Кроме того, убийца, вероятно, использовал специальные боеприпасы», — пояснил собеседник Bild.

Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что Крукс находился на крыше здания, расположенного неподалеку от места проведения митинга. Согласно анализу геолокации, которую произвел телеканал, Трамп был на расстоянии 120-150 метров от стрелка.

Как указывает Fox News, 20-летний Томас Мэтью Крукс родился в Бетел-Парке — населенном пункте, который находится примерно в часе езды к югу от места, где произошло покушение. В 2022 году он окончил среднюю школу и был в числе тех учеников, которые получили награду в размере $500 от Национальной инициативы по математике и науке. За молодым человеком не числится ни одного уголовного преступления или нарушения правил дорожного движения, а также банкротств, залогов или лишений прав собственности, отмечает телеканал.

CNN пишет, что Крукс был зарегистрированным республиканцем, но в январе 2021 года сделал пожертвование в размере $15 группе, которая поддерживает демократов. По данным NBC News, во время покушения на Трампа стрелок был одет в футболку с рекламой YouTube-канала, посвященного оружию.

После того как фотографии и предположения о том, что футболка на стрелке связана с этим YouTube-каналом, начали распространяться в Сети, его авторы написали в своих соцсетях: «Какого черта». Других комментариев представители канала не предоставили.