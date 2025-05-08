Президент США Дональд Трамп попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в авторской колонке в газете Hurriyet написал журналист Абдулкадир Сельви.

По словам журналиста, Эрдоган «положительно отнесся к этому предложению о посредничестве». «Эрдоган — лидер, который может встречаться и с Путиным, и с Зеленским. Он способствовал обмену пленными и открытию пшеничного коридора», — говорится в материале.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия «просит слишком многого» на переговорах по Украине. При этом американский политик подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон старается отойти от идеи 30-дневного перемирия к долгосрочному урегулированию конфликта. Вэнс добавил, что американская сторона хотела бы, чтобы россияне и украинцы «действительно договорились о некоторых основных принципах, как сесть и поговорить друг с другом».

В начале мая Трамп заявил, что намерен работать с Эрдоганом над завершением конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что провел «очень хороший и продуктивный» телефонный разговор с президентом Турции, во время которого обсуждался конфликт на Украине.

В феврале лидер Турции назвал республику «идеальным местом» для переговоров между Россией, Украиной и США. Эрдоган также отметил, что инициатива Трампа по разрешению украинского конфликта совпадает с политикой Анкары по этому вопросу.

После того, как президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы с 8 по 10 мая, Эрдоган выразил надежду, что прекращение огня будет «развиваться и расширяться» и «откроет дверь к постоянному миру».