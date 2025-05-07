Россия выдвигает чрезмерные условия на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его слова передает Politico.

«Русские выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они требуют слишком многого», — сказал Вэнс.

Вместе с тем вице-президент США подчеркнул, что Россия заинтересована в мире. По его словам, в настоящее время Вашингтон пытается уйти от идеи 30-дневного перемирия к долгосрочному урегулированию конфликта.

«Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», — пояснил он.

Среди задач он также назвал переход к прямым переговорам между Москвой и Киевом. Вэнс отметил, что американская сторона хотела бы, чтобы россияне и украинцы «действительно договорились о некоторых основных принципах, как сесть и поговорить друг с другом»

«Это следующий важный шаг, который мы хотели бы предпринять», — заключил Вэнс.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемирие «попыткой манипуляций» и предложил вместо этого прекратить огонь на 30 дней.

Роль США в урегулировании конфликта

30 апреля Вэнс заявил в эфире Fox News, что США собираются «очень усердно работать в течение следующих 100 дней», чтобы добиться урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, Москва и Киев представили свои мирные предложения, и теперь Вашингтон займется сближением позиций, чтобы «объединить этих ребят».

Вице-президент США подчеркнул, что оптимистично настроен» после подписания сделки по недрам между Вашингтоном и Киевом. Однако выразить уверенность в скором окончании конфликта на Украине не смог, поскольку «окончательное решение должны принять россияне и украинцы»

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио указал, что на переговорах между Россией и Украиной в ближайшее время должен произойти «настоящий прорыв», иначе американскому главе Дональду Трампу «придется принять решение о том, сколько еще времени мы должны посвятить этому [урегулированию]».

«Тем более, что в мире есть много и других проблем, на которых нужно сосредоточиться», — отметил Рубио.

2 мая представитель Госдепа Тэмми Брюс сказала, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорном процессе между Россией и Украиной, поскольку пришло время для прямых переговоров сторон.