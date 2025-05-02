США больше не собираются играть роль посредника в переговорном процессе между Россией и Украиной, поскольку пришло время для прямых переговоров сторон. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио «ясно дал понять», что «методология того, как США вносят свой вклад» в переговоры, изменится. Это означает, что Вашингтон больше не будет играть роль посредника, уточнила Брюс.

«Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому [урегулированию конфликта] и будем помогать и делать все, что в наших силах. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах, что сейчас происходит между двумя сторонами», — сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли президент США Дональд Трамп введение вторичных санкций в отношении России.

Сейчас настало время, когда обеим сторонам нужно представить и разработать «конкретные идеи о том, как этот конфликт закончится», продолжила Брюс. «Это будет зависеть от них», — подчеркнула представитель Госдепа.

Брюс добавила, что США «очевидно не снимают никаких санкций, которые сейчас действуют» в отношении России.

Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox News, что США собираются «очень усердно работать в течение следующих 100 дней», чтобы добиться урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, Москва и Киев представили свои мирные предложения, и теперь Вашингтон займется сближением позиций, чтобы «объединить этих ребят».

«Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», — отметил он.

По словам Вэнса, он «оптимистично настроен» после подписания сделки по недрам между Вашингтоном и Киевом.

«Но сказать, что я уверен [в скором окончании конфликта], трудно, потому что окончательное решение должны принять россияне и украинцы», — добавил вице-президент США.

«Думаю, мы пришли к моменту, когда они должны сказать: «Мы прекращаем сражаться. Мы прекращаем терять тысячи и тысячи молодых жизней. Мы с этим покончили». Но только Россия и Украина могут принять это решение. Даже президент Трамп не может сделать это за них», — сказал Вэнс.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности, заявил в интервью Fox News, что в ближайшее время потребуется «настоящий прорыв» в переговорах по Украине, чтобы США продолжили свое посредничество. По его словам, позиции Москвы и Киева сблизились, но недостаточно.

«Должен произойти настоящий прорыв очень скоро, иначе президенту [Трамп] придется принять решение о том, сколько еще времени мы должны посвятить этому [урегулированию]. Тем более, что в мире есть много и других проблем, на которых нужно сосредоточиться», — пояснил Рубио.

Кроме того, госсекретарь заявил, что Украина «не сможет отбросить русских на те позиции, где они были в 2014 году».

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемирие «попыткой манипуляций» и предложил вместо этого прекратить огонь на 30 дней.