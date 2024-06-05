Австрия поддержала предложение Бельгии временно лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет издание Politico со ссылкой на австрийский МИД.

«Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш Союз. Это особенно верно для будущего председательства в ЕС. Учитывая это, мы поддерживаем строгое соблюдение процедуры по седьмой статье против Венгрии», — отметил представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

В материале Politico говорится, что решение Вены поддержать Брюссель является «еще одним признаком разочарования в Будапеште» перед началом его председательства в Совете ЕС.

В июле Венгрия станет председателем в Совете ЕС на полгода, что даст Будапешту больше полномочий в принятии различного рода решений внутри Евросоюза. Полномочия Венгрии продлятся до конца 2024 года. Financial Times (FT) писала, что Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС и может заблокировать использование доходов от замороженных активов России для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF).

«Европа с трудом продвигается вперед»

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб 2 июня предложила странам ЕС рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса. По ее словам, Будапешт часто применяет «транзакционную, блокирующую и вето позицию» в европейском Совете, в то время, как «Европа с трудом продвигается вперед».

Власти Бельгии считают, что в отношении Венгрии нужно применить седьмую статью договора о Европейском союзе, согласно которой страна-член объединения лишается определенных прав. Речь идет о голосовании на заседаниях делегаций европейских стран.

В конце мая Politico также писало, что лидеры Евросоюза намерены «наказать» Венгрию за блокировку помощи Украине.

В конце 2023 года и в начале 2024 венгерский премьер-министр Виктор Орбан неоднократно препятствовал выделению 50 млрд евро на помощь Киеву. Такое поведение политика, пишет издание, вызвало раздражение у его европейских коллег.

В сентябре 2022 года Орбан также высказывался против санкций в отношении России и поставок оружия Украине, и отмечал, что победа Киева над Москвой возможна только «в сказке».

В июне 2023 года политик призывал предотвратить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое в тот момент еще не началось.