Американская разведка не исключила новых попыток покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа в ближайшие недели и связала это с Ираном. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, знакомых с разведданными.

По их словам, администрация действующего президента США Джо Байдена собрала из различных источников информацию об угрозах со стороны Тегерана, связанных с актами физического насилия, которые «могут привести к гибели Трампа».

Как пишет издание, это может быть ответом за убийство в 2020 году Касема Сулеймани — командира элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он погиб в результате авиаудара, нанесенного США по приказу Трампа, который тогда был президентом.

По словам источников Politico, в последние месяцы разведданных стало больше, и официальные лица более уверены в намерениях Тегерана. Из собранных данных ясно, что Иран «активно готовит заговор», заявил один из собеседников издания. Администрация США в свою очередь работает над попытками предотвратить такие атаки.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Пуля задела верхнюю часть правого уха экс-президента. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс, находившийся на крыше здания рядом с местом, где проходил митинг. Крукса убили сотрудники спецслужб.

Источники телеканала CNN рассказали, что в последние несколько недель власти США получили разведданные о планах Ирана совершить покушение на Трампа. В связи с этим Секретная служба усилила меры безопасности и предупреждала предвыборный штаб Трампа о том, что митинги на открытом воздухе представляют угрозу.

Однако признаков того, что Томас Мэтью Крукс был связан с этим заговором, нет, отметили собеседники CNN. Иран отверг обвинения в попытке покушения на Трампа, назвав их «необоснованными и злонамеренными».

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани подтвердил, что Трампа считают преступником в стране из-за убийства генерала Сулеймани, но Тегеран выбирает «законные пути для восстановления справедливости».