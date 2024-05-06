Некоторые организации, стоящие за пропалестинскими митингами в США, получают финансирование от спонсоров американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета Politico.

«Президента Джо Байдена уже несколько месяцев преследуют пропалестинские демонстранты, называющие его «геноцидным Джо», но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от спонсоров, активно выступающих за его переизбрание», — утверждает Politico.

Издание относит к этому числу Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Дэвида Рокфеллера-младшего. Их Politico называет одними из «самых крупных имен в демократических кругах».

В частности, среди инициаторов протестов в Колумбийском университете и других вузах были организации Jewish Voice for Peace (JVP, «Еврейский голос за мир») и IfNotNow, пишет газета. Обе поддерживаются фондом Tides Foundation, основанным Соросом. Как отмечает Politico, Tides поддерживает множество небольших некоммерческих организаций, работающих «на благо социальных перемен». Согласно налоговым формам некоммерческих организаций, за последние пять лет фонд выделил почти $500 тыс. организации JVP, которая называет себя антисионистской.

«Еврейский голос за мир» — лидер массовых акций протеста против Байдена. В частности, участники организации выкрикивали в адрес американского лидера фразу «сторонник геноцида» на одном из его мероприятий по сбору средств, которое проходило в марте этого года в Нью-Йорке. Как указывает Politico, JVP проводит акции протеста в университетских городках по всей стране, а в заявлении организации после начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года говорится, что «источником всего этого насилия» является «израильский апартеид и оккупация, а также соучастие Соединенных Штатов в этом угнетении».

Представители фонда Билла и Мелинды Гейтс, который ранее также финансировал Tides, в разговоре с Politico указали, что больше не предоставляют ему активные гранты и не поддерживают JVP и IfNotNow. Сорос отказался от комментариев.

Дэвид Рокфеллер-младший, в свою очередь, в 2022 году выделил Tides $300 тыс. Его благотворительность «помогла финансировать протестное движение», считает Politico. В самом фонде братьев Рокфеллеров отметили, что организация не поддерживает политическую деятельность или кампании, а также не участвует в личных политических пожертвованиях попечителей.

«Наши грантополучатели во всех трех портфелях поддерживают широкий спектр политических идей — некоторые из них соответствуют повестке дня администрации Байдена, а другие противоречат ей. Эта сложность является неотъемлемой частью нашей беспартийной работы», — пояснила директор по коммуникациям фонда Сара Эдкинс.

Несколько других групп, участвующих в пропалестинских протестах, поддерживаются фондом Libra, который финансируют наследники гостиничной империи Hyatt — Сьюзен и Ник Прицкерами, пишет Politico. Издание также называет их «сторонниками Байдена и многочисленных демократических кампаний». В частности, они пожертвовали $300 тыс. во время кампании 2020 года и $6,6 тыс. Пару месяцев назад.

Сейчас Libra финансирует небольшие некоммерческие организации, занимающиеся вопросами уголовного правосудия, экологии и гендерной справедливости, указывает Politico. В список финансируемых фондом групп, которые приняли участие в пропалестинских митингах, по данным издания, вошли:

The Climate Justice Alliance, которая принимала участие в маршах в поддержку палестинцев, где использовалась фраза «Геноцид Джо»;

Immigrant Defense Project — участвовала в акции протеста в Вашингтоне, в ходе которой после требования постоянного прекращения огня в Газе были арестованы 13 активистов;

Black Organizing for Leadership and Dignity — публикует информацию о пропалестинских демонстрациях на своем сайте.

Как отмечает Politico, известные спонсоры левого толка начали возмущаться деятельностью фондов, которые выделяют средства пропалестинским протестующим, после того, как их действия приобрели более жесткий характер: например, захват университетских зданий и выкрикивание антисемитских высказываний. Между тем бывший консультант Байдена Кевин Конлон подчеркивает, что спонсор «может дать деньги организации или кандидату, которые иногда делают что-то, что противоречит его личным взглядам».