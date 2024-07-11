Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность в случае переизбрания на должность главы государства сократить обмен разведданными со странами-членами НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников, осведомленных о планах Трампа.

По словам трех европейских чиновников и высокопоставленного чиновника НАТО, советники республиканца заявили союзникам Вашингтона, что сокращение обмена разведданными станет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с Североатлантическим альянсом.

Такой шаг может иметь серьезные последствия, особенно для Киева в условиях российско-украинского конфликта, пишет Politico. Неназванный европейский чиновник заявил изданию, что именно американская разведка до начала российской военной операции на Украине убедила многие страны НАТО в том, что Москва готовится начать боевые действия.

Представитель предвыборного штаба Трампа не дал прямого ответа на просьбу издания о комментарии, сославшись на заявление в соцсети республиканца о том, что он якобы «восстановит мир и американскую мощь и сдерживание на мировой арене».

Как отметили источники газеты, сокращение объема разведывательных данных стало одной из тем, обсуждаемых на саммите НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля.

Если США сократят обмен разведданными с европейскими странами, то это снизит их способность «противостоять российскому вторжению», если Москва решит расширить военные действия за пределы Украины, предупредил в беседе с изданием высокопоставленный американский чиновник.

Действующий президент США Джо Байден расширил объем информации, которой Вашингтон делится с иностранными союзниками, напоминает Politico. В частности, речь идет о данных, связанных с Россией, говорится в материале издания.

Ранее Politico писала, что США в случае переизбрания Трампа вряд ли выйдут из НАТО, но могут потребовать от европейских стран резкого увеличения расходов на оборону и предпринять «радикальную переориентацию» альянса. Издание ссылалось на экс-чиновников по нацбезопасности и экспертов в области обороны, которые, вероятно, будут работать во время нового срока Трампа.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил, что Трамп в бытность президентом США угрожал оставить ЕС без помощи Вашингтона, если те подвергнутся военной атаке. По утверждению Бретона, с такими словами экс-лидер США обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2020 году.

Газета The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на бывших и нынешних европейских дипломатов, что в странах Европы растут опасения, связанные с возможной победой Трампа на выборах в США. Источники издания выразили мнение, что возвращение республиканца в Белый дом грозит привести к распаду НАТО.