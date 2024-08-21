Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела против политика стал видеоролик, касающийся вооруженного конфликта на Украине.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Гудкова* признали виновным в распространении «военных фейков» по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса).

Суд также на четыре года лишил политика права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова* в Россию, либо с момента его задержания на территории страны.

В столичной прокуратуре сообщили, что Гудков* в своем канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, который «под видом достоверных сведений» содержит «заведомо ложную информацию» о действиях российских ВС в ходе боевых действий на Украине.

«Повелся на чью-то провокацию»

Об уголовном деле против Гудкова* стало известно в октябре прошлого года. Тогда он опубликовал в своем телеграм-канале постановление, в котором говорилось, что претензии к нему связаны с видеозаписью на YouTube-канале под названием «К чему привела [военная операция] Путина в Украине?».

В СК отмечали, что в видеоролике содержатся заведомо ложные утверждения о том, что ВС России якобы вели «целенаправленную стрельбу по жилым домам и вокзалам в городах на территории Украины», а также якобы причастны к «массовому убийству мирных граждан Украины в Буче, Ирпене и Бородянске».

В документе подчеркивалось, что, согласно официальной информации Минобороны России, опубликованные украинскими властями кадры, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военных, «являются провокацией».

«Вот так и становятся уголовниками в России. Повелся на чью-то провокацию (кстати, чью?) <…>. Как я мог», — отреагировал тогда Гудков*.

Комментируя нынешний приговор суда, политик написал в своем телеграм-канале, что не испытывает «ни малейшего воодушевления или желания зубоскалить». «Все мои мысли сегодня с сотнями реальных, а не заочных российских политзэков, которые ждут <…> своего призрачного шанса на новый обмен», — добавил он.

В феврале Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал Гудкова* по делу о «фейках». Годом ранее, в феврале 2023 года, Минюст внес Гудкова* в реестр иноагентов, объяснив такое решение призывами экс-депутата поставлять оружие Украине и вводить санкции против России.

Дмитрий Гудков* уехал из России еще в 2021 году. После начала российской военной операции на Украине он наряду с другими оппозиционерами, проживающими за рубежом, стал участником «Антивоенного комитета России»**.

Своей целью участники этого комитета провозгласили противостояние вооруженному конфликту на Украине и нынешнему российскому руководству. В январе этого года «Антивоенный комитет»** признали в России нежелательной организацией.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** деятельность организации признана нежелательной на территории России