Боснийские власти готовятся объявить в международный розыск по линии Интерпола президента Республики Сербской (административное образование в составе БиГ) Милорада Додика и председателя Народной скупщины (парламента) республики Ненада Стевандича. Международные ордера на их арест выдало отделение Интерпола в боснийской столице Сараево, сообщает сербская газета Politika.

«В международных ордерах на арест указано, что указанные лица являются гражданами Боснии и Герцеговины и Республики Сербия. Додик и Стевандич разыскиваются по уголовному делу за совершение уголовного преступления „Посягательство на конституционный строй“, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины», — говорится в публикации газеты.

Как передает Politika, отделение Интерпола в Белграде получило ордер на арест Додика и Стевандича поздно вечером 26 марта. Соответствующие сообщения были направлены и другим странам-членам международной организации.

Впрочем, как подчеркивает газета, в настоящий момент международные ордеры находятся на рассмотрении у Генерального секретариата Интерпола, их проверяют юристы. Распоряжения станут основанием для принятия мер только в случае, если будут одобрены.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала от полиции задержать Додика, Стевандича и главу кабмина Республики Сербской Радована Вишковича. Все трое чиновников обвиняются в посягательстве на конституционный строй.

26 февраля суд БиГ заочно приговорил Додика к одному году лишения свободы из-за несоблюдения решений высокого представителя и Конституционного суда Боснии. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано, окончательный приговор будет вынесен до конца 2025 года.

Если приговор будет окончательным, полномочия Додика будут прекращены, его лишат наград и отличий, также политику запретят работать в государственных органах, пояснили в суде.

Додик заявил, что Республика Сербская не признает решение боснийского суда. Он также анонсировал принятие парламентом законов о запрете работы судов, прокуратуры и спецслужб БиГ на территории республики.