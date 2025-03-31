Получение Москвой и Киевом гарантии неповторения конфликта на Украине — это одно из ключевых условий для прекращения огня. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

«Соглашение возможно, только если Украина будет уверена в своей способности защитить себя от любых будущих угроз со стороны России», — заявил Легвольд, отвечая на вопрос о возможном условии со стороны Киева.

По словам политолога, условием Москвы могут стать гарантии со стороны США и их союзников развивать безопасные и конструктивные отношения.

«В противном случае конфликт может начаться вновь, причем на огромной территории от Арктики до Черного моря», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у России есть «психологический дедлайн» по достижению договоренностей между Москвой и Киевом о прекращении боевых действий на Украине.

Накануне американский лидер заявил, что «очень зол» на российского коллегу Владимира Путина после его слов об Украине. Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на нефть из России в том случае, если Москва не заключит соглашение с Киевом о прекращении огня. Глава Белого дома также поделился планами поговорить с Путиным на этой неделе.