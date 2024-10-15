Главной причиной обострения между КНДР и Южной Кореей является курс Сеула на военную составляющую в решении северокорейского ядерного вопроса. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин.

По его словам, Пхеньян не оставляет без внимания тот факт, что Южная Корея разрабатывает новые системы вооружения, высокоточное и дальнобойное оружие, а также проводит испытания ракет, способных поражать командные бункеры и склады.

«Все это не остается без внимания, конечно, на севере, поскольку адресат получения такого рода подарков совершенно понятен», — отметил Губин.

Еще одной причиной обострения он назвал углубление сотрудничества между Южной Кореей и США. По мнению политолога, в КНДР «просто устали принимать такие сигналы, никак на это не реагируя». В Пхеньяне дают понять, что любые действия, оцененные Северной Кореей как угроза суверенитету, руководству и ядерному арсеналу страны, будут восприняты «как совершенно недопустимые и требующие немедленного силового ответа», считает Губин.

«Поэтому северокорейское руководство дает понять, что первыми нападать они не собираются, но безнаказанным любой противник не останется, от кого бы такая опасность не исходила», — сказал эксперт.

Такие действия КНДР, как подрыв здания межкорейского отделения связи в приграничье, запуск воздушных шаров с мусором или перекрытие всех автомобильных и железных дорог в Южную Корею Губин назвал демонстрационными шагами и «меньшим», что Северная Корея может сделать в «несиловом варианте».

В начале октября Генштаб северокорейской армии объявил о начале строительных работ, направленных на «полный разрыв» автомобильных и железных дорог, соединяющих КНДР с Южной Кореей. Военные объяснили это тем, что на южной границе республики разрастается военный кризис, «чреватый взрывом». Генштаб назвал решение заблокировать границу с Южной Кореей мерой «для сдерживания войны и защиты безопасности» КНДР.