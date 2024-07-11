Наиболее вероятным преемником президента Украины Владимира Зеленского является мэр Киева Виталий Кличко, заявил Инфо24 политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки России о том, что США якобы подыскивают украинскому лидеру замену.

Речь идет о рассекреченной шифрограмме, которую опубликовали 11 июля в журнале «Разведчик». Из ее текста следует, что в качестве замены Зеленского Вашингтон рассматривает главу его офиса Андрея Ермака, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, бывшего президента страны Петра Порошенко и киевского мэра Виталия Кличко.

По словам Светова, Кличко — наиболее вероятный из этого списка претендентов.

«Я 10 лет назад был в Нью-Йорке в Колумбийском университете, где мне подарили книгу выпускников этого университета. Я обратил внимание, что Кличко дважды проходил там стажировку. Пока мы над ним смеялись, его активно готовили американцы. Теперь он мэр Киева, где происходят ключевые события. Поэтому я считаю, что Кличко один из основных претендентов», — пояснил политолог.

Вторым по степени возможности стать преемником Зеленского Светов назвал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам эксперта, на Западе прекрасно знают о мощной поддержке, которой отставной генерал пользуется среди украинских силовиков, и могут рассчитывать на то, что эта поддержка поможет ему на президентском посту. Западные и украинские СМИ ранее неоднократно называли Залужного самым опасным для Зеленского конкурентом в борьбе за президентский пост, если бы выборы состоялись, несмотря на военное положение.

Кроме того, напомнил политолог, сейчас Залужный находится в Великобритании, куда его отправили в качестве посла Украины, а значит, там с ним беспрепятственно могут работать западные спецслужбы.

Третьим по шансам занять кресло президента Украины Светов считает «серого кардинала» страны Андрея Ермака, возглавляющего администрацию Зеленского.