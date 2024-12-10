Действия Израиля в Сирии призваны отвлечь внимание от других геополитических проблем еврейского государства и ослабить влияние Ирана. Такую точку зрения выразила в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Российского совета по международным делам, политолог-международник Елена Супонина.

По ее мнению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет «перевести внимание общественного мнения Израиля с некоторых неудач, связанных с заложниками, длительным конфликтом в секторе Газа, так себе результатами в Ливане — на успехи».

Эксперт считает, что Израиль хочет занять еще больше территорий на Голанских высотах и ему закрепить там свое присутствие. Супонина усомнилась, что Израиль в ближайшем будущем отдаст спорную территорию, хотя это нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

Телеканал Al Mayadeen ранее утверждал, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подошли к окраине Дамаска, а Голанские высоты полностью находятся под контролем израильских сил. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные якобы продвинулись вглубь Сирии от буферной зоны.

В ЦАХАЛ назвали ложными сообщения о продвижении танков к Дамаску. В израильской армии заявили, что войска присутствуют только внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы «с целью защиты Израиля».

10 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ВМС страны уничтожили сирийский военный флот в результате операции в рамках кампании по «устранению стратегических угроз».