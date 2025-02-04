Президент США Дональд Трамп не будет продолжать конфликт на Украине ради доступа к редкоземельным металлам, в обмен на которые якобы готов оказывать ей военную и экономическую помощь. Такое мнение высказал Инфо24 политолог Юрий Светов.

Он убежден, что к плану Трампа не стоит относиться серьезно, поскольку вопрос доступа к украинским природным ресурсам не является ключевым для США. Рассуждения американского президента об этом — обычный торг, считает эксперт.

«У него [Трампа] более глобальные цели и задачи. Он же все время говорит, что США взяли на себя поддержку Киева, заплатили за это огромные деньги. Поэтому, чтобы дальше продолжать эту поддержку, они хотят рассчитывать на какую-то компенсацию, плюс, чтобы большую долю расходов на себя взяли европейцы. Редкоземельные металлы — это один из способов компенсировать затраты США», — сказал Светов.

Он добавил, что с подобными планами «украинцы и американцы пытаются делить шкуру не убитого медведя».

Как указывает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, более 70% запасов редкоземельных металлов находятся на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также оценил идею Трампа как торг с властями Украины.

«Если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощи и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — сказал представитель Кремля, чей ответ журналистам приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

О желании «заключить сделку» с Украиной, по которой страна продолжит получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы, Трамп заявил 3 февраля, передало AP. При этом он выразил недовольство тем, что США направили Украине больше военной и экономической помощи, чем ее союзники в Европе.

После этого The Financial Times написала со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что предложение Трампа «похоже, соответствует “плану победы” [Зеленского], представленному ему осенью». Как утверждает собеседник газеты, Киев тогда предложил Трампу «особые условия» сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркнув необходимость их защиты от России и Ирана.

The New York Times (NYT) также отметила, что интерес Трампа к редкоземельным ресурсам Украины является ответом на предложение, изначально поступившее ему от Зеленского. По данным издания, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил готовность Киева работать с Вашингтоном по сделкам с такими металлами, если США гарантируют, что они не попадут к России.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Трампа «эгоистичным». Он высказал мнение, что редкоземельные ресурсы следует использовать для финансирования восстановления Украины после окончания боевых действий.