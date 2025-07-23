Принятие на Украине законов, ограничивающих полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), создало формальные основания для возможного сокращения западной помощи Киеву, но на практике украинские союзники могут воздержаться от радикальных шагов. Об этом в беседе заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов.

Украинские законодатели днем 22 июля с существенным перевесом — 263 депутата против 13 — одобрили сокращение полномочий антикоррупционных ведомств, и уже в тот же день документ получил президентское одобрение.

Вечером 22 июля в нескольких крупных городах Украины, включая Киев, Одессу, Львов и Днепр, состоялись массовые акции протеста против реформы антикоррупционных органов. В столице демонстранты скандировали лозунги «Нет коррупции во власти» и «Позор», а также использовали ненормативную лексику в адрес властей.

По словам Асафова, через НАБУ Вашингтон осуществляют надзор за антикоррупционными процессами на Украине в контексте евроинтеграционных процессов.

Эксперт напомнил, что ключевая цель западных стран заключается в сдерживании России, перенаправлении ее ресурсов с задач развития, включая расширение международных торговых связей, на разрешение глубинных причин украинского конфликта.

«И вот здесь в нынешней логике Запад будет давать столько оружия, сколько нужно для поддержания конфликта в нынешнем состоянии», — сказал политолог.

Как писал британский журнал The Spectator, Международные антикоррупционные структуры и представители западных дипломатических миссий предупреждали Зеленского, что законодательные изменения, ограничивающие полномочия НАБУ и САП, могут создать препятствия для евроинтеграции Украины, спровоцировать введение ограничительных мер и поставить под вопрос сохранение безвизового режима с ЕС. Однако, несмотря на предостережения, украинский лидер все же решился на этот шаг.

Вечером 23 июля Зеленский сообщил в своем телеграм-канале о подготовке законодательной инициативы, направленной на усиление независимости антикоррупционных органов, которую он намерен внести на рассмотрение парламента.

«Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет являться ответом, который обеспечит силу системе правопорядка <…>, и — очень важно — все нормы независимости антикоррупционных институций будут», — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает от руководящего состава правоохранительных органов, антикоррупционных ведомств и Генеральной прокуратуры конкретных предложений для включения в разрабатываемый документ.