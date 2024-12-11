У новой администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом есть «достаточно серьезный» потенциал, чтобы начать процесс урегулирования на Украине, но многое будет зависеть от конкретных предложений. Об этом сказал в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По мнению политолога, шансы Трампа наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным зависят «от желания Путина иметь дело» с американским лидером.

«Насколько я понимаю, российский президент готов общаться с будущим президентом США Дональдом Трампом и в том числе воспринимать его инициативы по урегулированию конфликта, но всем интересно, что же конкретно предложит Дональд Трамп, в чем будут заключаться его практические предложения», — сказал Топорнин.

Он отметил, что у России «есть четкое понимание, что она хочет», и если предложения Трампа «будут созвучны российской позиции, тогда, конечно, с высокой долей вероятности такие контакты могут быть успешны». Также многое будет зависеть от Украины и Евросоюза, считает политолог.

Дональд Трамп обещал в случае своего переизбрания президентом США завершить конфликт на Украине до своей инаугурации в январе 2025 года. Спустя месяц после победы Трампа на выборах украинская делегация встретилась с представителями его команды по вопросу урегулирования конфликта. Газета The Wall Street Journal (WSJ) утверждала, что Киев намерен «сообщить о готовности к миру».

7 декабря Трамп встретился в Париже с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, после чего заявил, что Киев готов заключить сделку с Россией. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что Украина готова к переговорам, но простого или компромиссного решения ждать не стоит.