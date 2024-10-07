Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не повлияет на ход боевых действий на Украине, поскольку Вашингтон может параллельно оказывать помощь и украинским, и израильским силам. Таким мнением с Инфо24 поделился политолог Юрий Светов, комментируя высказывание президента Сербии Александра Вучича.

6 октября в эфире телеканала Pink сербский лидер заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться и усиливаться, это приведет к постепенному снижению помощи Киеву со стороны Вашингтона. По мнению Вучича, США будут вкладываться в защиту Израиля, и на помощь Украине у них останется лишь небольшая часть средств. Это позволит российским силам одержать верх над ВСУ, полагает сербский президент.

Политолог Светов не согласился с мнением Вучича. Он убежден, что ресурсы США позволяют оказывать помощь в вооружении сразу на нескольких направлениях.

«Мнение Вучича в этой ситуации мало что значит, он не коллективный Запад и не коллективный Восток. У американцев в их стратегической доктрине предусматривается возможность ведения конфликтов на разных направлениях. Я уверен, что Запад сохранит финансирование Киева на прежнем уровне. Помощь Украине не связана с конфликтом на Ближнем Востоке, тем более Запад поставляет Тель-Авиву и Киеву разное оружие — самое современное Израилю и второго сорта Украине», — поделился Светов.

По его мнению, Соединенные Штаты не станут отказываться от идеи ослабить Россию при помощи военного конфликта на Украине. Более того, политолог уверен, что Киев будет получать американскую помощь независимо от того, кто станет новым президентом США — Дональд Трамп или Камала Харрис.

По мнению Светова, такие результаты как взятие Угледара и продолжение наступления в Донбассе являются «единственными факторами, которые могут повлиять на исход спецоперации».

В ночь на 6 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о нанесении «точных ударов» по боевикам палестинского радикального движения ХАМАС, которые, по утверждению военных, разместили свои командные центры в зданиях школы имени Ибн Рушда и мечети Аль-Акса в секторе Газа. В результате авиаударов погибли 24 человека, еще 93 пострадали.

В этот же день вечером на центральном автовокзале города Беэр-Шева на юге Израиля произошел теракт — мужчина открыл стрельбу по прохожим. По данным местных изданий, из-за его действий пострадали более 10 человек.

Вечером 1 октября Иран нанес прямой ракетный удар по территории Израиля, назвав это ответом на убийство Насраллы и политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Американские эсминцы, дислоцированные в регионе, помогли израильским средствам ПВО отразить атаку.

После обстрела и последовавших угроз Нетаньяху в адрес Тегерана президент США заявил, что не поддержит решение Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам Байдена, лидеры стран Большой семерки согласны, что Израиль имеет право на ответ, но реакция должна быть пропорциональной. 3 октября американский лидер сообщил, что обсуждает возможные удары Израиля по иранским нефтяным объектам в ответ на атаку Тегерана.