Отставка президента Абхазии Аслана Бжании не повлияет на русско-абхазские отношения. Такое мнение в беседе с «Инфо24» высказал директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Он считает, что даже после изменений в руководстве Абхазия не станет антироссийской республикой.

Эксперт выразил уверенность, что происходящее в Абхазии повлияет исключительно на внутреннюю политику региона.

«Это обычные разборки, которые идут в Абхазии уже не первый день, не первый год. Всегда все эти внутренние кризисы завершаются отставками руководства и приходом к власти другого клана до следующего кризиса», — заявил Тарасов.

В ночь с 18 на 19 ноября в Сухуме завершились переговоры властей республики и представителей оппозиции. По их итогам президент Аслан Бжания согласился уйти в отставку. Вместо него исполнять обязанности главы государства до проведения новых выборов будет действующий вице-президент Бадра Гунба.

Также от должности премьер-министра Абхазии освобожден Александр Анкваб, его место займет ранее занимавший этот пост Валерий Бганба.

Оппозиция потребовала отставки Бжании на фоне решения абхазского правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. В республике начались массовые протесты, в ходе которых сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий. Протестующие обещали освободить комплекс, если Бжания согласится покинуть свой пост.

По мнению оппозиции, ратификация российско-абхазского соглашения негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность бизнесменам из России строить туристические объекты.