Подписанный в 2010 году договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до сих пор остается последним значимым достижением в отношениях России и США. Об этом «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«СНВ-III, в отличие от СНВ-I, который предполагал масштабные сокращения ядерных арсеналов, носил скорее стабилизирующий характер, лишь незначительно уменьшив количество вооружений», — пояснил эксперт.

По словам Дубравского, документ следует считать прежде всего символическим достижением российской внешней политики. Он отметил, что практически сразу после его подписания в российско-американских отношениях появилось множество проблем, а украинский кризис и присоединение Крыма в 2014 году по сути стали «точкой невозврата» для них.

В феврале 2023 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Договор между Россией и США был подписан в 2010 году. В российском МИДе также заявили, что полноценное функционирование ДСНВ было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине Вашингтона.

США в ответ на это решение с 1 июня 2023 года перестали передавать Москве информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, которые подпадают под действие ДСНВ.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп сказал, что хочет обсудить с Россией и КНР отказ от ядерного оружия. По его словам, было бы здорово, если бы все избавились от такого вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на призыв Трампа о ядерном разоружении напомнил, что нельзя игнорировать ядерные арсеналы европейских стран.