В переговорах о ядерном разоружении нельзя игнорировать ядерные арсеналы европейских стран, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Абстрагироваться в ходе этого диалога [о ядерном разоружении с США] от европейских ядерных арсеналов невозможно. Мы по-прежнему в этом убеждены», — сказал Песков.

По его словам, сейчас актуальность принятия во внимания этих арсеналов еще выше, чем раньше, в связи с недавним заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона про намерение обеспечить «свой ядерный зонтик для безопасности европейских государств».

«Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею. Поэтому да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов», — отметил Песков.

Он добавил, что диалог о контроле за вооружениями между Россией и США необходим «с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности». Отвечая на вопрос о том, когда могут начаться консультации Москвы, Вашингтона и Пекина о ядерном разоружении, Песков сказал: «Точка зрения Пекина — это то, что еще предстоит узнать».

Представитель Кремля подчеркнул, что у России с Китаем добрые отношения, также ведется диалог по вопросам стратегической стабильности. По его словам, в будущем эти обсуждения будут расширяться.

Вместе с тем у американцев с китайцами выстраивается своя коммуникация по этому вопросу.

«Американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина. Пока никаких конкретных переговоров не было и пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты, и где», — заключил он.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Российский лидер подчеркнул, что Москва «именно приостанавливает свое участие», а не выходит из договора. В МИД России заявили, что полноценное функционирование ДСНВ было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине Вашингтона.

США в ответ на решение России с 1 июня перестали передавать Москве информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие ДСНВ. В марте Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией и КНР отказ от ядерного оружия. По его словам, было бы здорово, если бы все избавились от такого вооружения.