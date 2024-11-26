Российские Вооруженные силы смогли вытеснить украинских военных из Курахово в Донецкой народной республике с помощью тактики глубоких фланговых охватов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В частности, Матвийчук обратил внимание на то, что с фронта продолжает поступать информация об отступлении украинских вооруженных сил со своих позиций. По его словам, войска противника обмениваются сообщениями «о том, что держаться невозможно, нет боеприпасов и продуктов».

«Это говорит, что наша тактика глубоких фланговых охватов привела к такому результату. Последним таким ударом стало взятие Великих Новоселок, что привело к взятию противника в окружение. Они пытаются сбежать под покровом ночи, чтобы сохранить свои жизни», — отметил он.

Эксперт назвал сложившуюся ситуацию «полнейшим разгромом для ВСУ под Курахово». Он также предположил, что в результате действий российских военных «будут огромные толпы пленных».

«Этот наш успех предваряет последующее движение на покровское направление», — заключил Матвийчук.

Днем ранее, 25 ноября, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА «Новости», что российские войска приступили к выдавливанию украинских сил с территории восточного предместья поселка Великая Новоселка.

Позднее Рогов сообщил, что российские военные вошли в сам поселок на времевском направлении и приступили к зачистке «огневого мешка» к югу от Курахово.

«Наши войска зачищают «огневой мешок» южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — заявил Рогов.