В ходе военных действий спутники обеспечивают навигацию и получают важные разведданные, значительно повышая шансы на успех, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Тот, кто будет иметь преимущество в космосе, будет иметь его и на Земле. Космос обеспечивает, к примеру, навигационные системы, GPS», — сказал он.

Современные технологии позволяют спутникам вести наблюдение не только за силами противника, но также за изменением климатических и экологических процессов, их характеристиками и развитием, добавил полковник.

«На сегодняшний день все боевые день все боевые действия можно обеспечить с помощью космических средств разведки и контроля независимо от технического обеспечения», — подчеркнул Кошкин.

В марте стало известно, что демократы из нижней палаты Конгресса США выразили свои опасения в связи с возможным незаконным приобретением терминалов спутниковых устройств Starlink на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они предупредили, что приобретение спутниковых устройств российской стороной может дать ей серьезное преимущество в военных действиях.

Позднее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что терминалы Starlink можно приобрести на черном рынке в странах Африки и Латинской Америки. Журналисты отметили, что покупатели обходили запрет на использование устройств в своем регионе благодаря оплате с помощью международных кредитных карт.