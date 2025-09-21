Конкурс «Интервидение» посмотрели 4 млрд человек, заявили организаторы мероприятия. Население Земли составляет 8,2 млрд человек.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — говорится в сообщении.

Для сравнения: финал «Евровидения-2025» в швейцарском Базеле собрал 166 миллионов зрителей — рекорд для европейского конкурса.

16 сентября первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что трансляция «Интервидения» охватит аудиторию свыше 4,3 млрд человек из 23 стран-участниц.

«Мы посмотрели [список стран — участников конкурса], 23 страны <…>, в них проживает 4 млрд 334 млн человек. Это, на секундочку, больше, чем половина земного шара. Это страны, представители которых будут участвовать в возрожденном “Интервидении”. И эти 4 млрд 300 с лишним млн человек получат возможность посмотреть трансляцию», — сообщил он.

Конкурс «Интервидение» прошел 20 сентября. На нем победил вьетнамский певец Дык Фук, он выиграл хрустальный кубок и 30 млн рублей. Артист пообещал потратить часть средств на благотворительность в России.

Следующее «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что конкурс планируется сделать ежегодным.

История «Интервидения»

«Интервидение» — это международный музыкальный конкурс, который появился во время Холодной войны. Его создали страны социалистического блока в 1960-х годах как альтернативу «Евровидению». В 1972 году главный приз завоевал Лев Лещенко, исполнивший песню «За того парня».

В 1981-1982 годах конкурс не проводился, а с 1984 года он назывался «Гран-при музыкального фестиваля в Сопоте». «Интервидение» перестали проводить после распада социалистического блока.

Однако попытки возродить «Интервидение» не прекращались. Так, в 2008 году Первый канал организовал в концертном зале «Фестивальный» в Сочи конкурс «Пять звезд. Интервидение». Планировалось, что следующее «Интервидение» пройдет в 2009 году, но мероприятие оказалось разовым.