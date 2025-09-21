На конкурсе «Интервидение» победу одержал вьетнамский певец Дык Фук. Он выиграл хрустальный кубок, а также 30 млн рублей. Исполнитель заявил, что планирует потратить часть денег на благотворительность в России.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — сказал он в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Исполнитель выступил с песней про героя вьетнамской мифологии Тхань Зенга, который, по легендам, спас страну от завоевателей из Китая. Жюри присудило ему 422 балла.

Ранее Дык Фук признался, что хотел бы доучить русский язык и устроить коллаборацию с российскими артистами, а также «собственными руками» написать песню на русском языке.

Конкурс «Интервидение» прошел в России 20 сентября на подмосковной «Live Арена». Участие в нем приняли представители 22 стран, среди которых Китай, Венесуэла, Таджикистан, Индия, Куба, Сербия, Эфиопия, Египет, Беларусь и Бразилия.

Второе место заняла Киргизия, третье — Катар.

Несмотря на то, что победителем стал Вьетнам, следующий конкурс Интервидения пройдет в Саудовской Аравии.

При этом сам Shaman, чье выступление на конкурсе было пропитано аллюзиями к «Бегущему по лезвию 2049» Дени Вильнева, фактически сам снялся с конкурса. Он попросил жюри «по законам гостеприимства» его не оценивать, заявив, что Россия «и так победила».

Это произошло после того, как стало известно, что певица VASSY (Василики Карагиоргос), которая должна была представлять США, не смогла выступить на конкурсе. По словам организаторов, артистке запретили это делать власти Австралии (где родилась Карагиоргос). До этого от участия в «Интервидении» отказался другой представитель США — певец Брэндон Ховард, его и должна была заменить VASSY.

Ранее один из членов жюри Игорь Матвиенко заявил, что, по его мнению, Shaman хоть и «очень крутой» и должен попасть в пятерку победителей «Интервидения», но «даже в рамках гостеприимства он не победит».