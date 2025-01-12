Польские власти внезапно приняли решение закрыть свое воздушное пространство для пролета самолета, на котором делегация депутатов словацкого парламента направлялась в Россию с рабочим визитом для переговоров по поводу поставок газа. Об этом сообщил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко.

По его словам, они с коллегами не поняли, чем обусловлена позиция Польши и ее недружественные действия, но «приняли это как данность».

Словацкое информационное агентство TASR уточнило, что пилот самолета нашел выход, связавшись с властями Чехии и Германии, после чего борт проследовал в Россию, обогнув Польшу, через воздушное пространство этих двух стран и приземлился в московском аэропорту Внуково.

Делегацию парламента Словакии возглавил представляющий Словацкую национальную партию (SNS) Андрей Данко и его заместитель Тибор Гашпар из Социал-демократической партии (Smer-SD). С ними в Россию прибыли депутаты Национального совета Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский из фракции Smer-SD.

В программу визита словацких парламентариев входят переговоры с депутатами Государственной думы, Совета Федерации и правительства России. Визит делегации продлится до 15 января. Гашпар уточнил, что в ходе намеченных встреч они будут обсуждать поставки российского газа и конфликт на Украине.

Перед вылетом в Россию Данко пообещал вернуться в Словакию с достоверной информацией о ситуации в стране. «Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес», — цитирует его TASR.

Гашпар со своей стороны заявлял о желании урегулировать вопрос о поставках российского газа в условиях прекращения его транзита через территорию Украины с начала 2025 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее предупреждал, что остановка транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в 120 млрд евро за два ближайших года. Он также пригрозил заблокировать европейскую помощь Киеву и его попытки получить членство в ЕС, прекратить оказание гуманитарной помощи и поставлять электроэнергию, а также урезать пособия живущим в Словакии украинским беженцам.