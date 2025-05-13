Польские власти намерены запретить въезд на территорию страны президенту Республики Сербской (административное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Польши.

«Была начата процедура, касающаяся запрета на въезд в страну для Милорада Додика <…> процедура продолжается. Она будет завершена в течение нескольких дней», — приводит агентство заявление польского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает N1 BiH, с инициативой запрета на въезд Додика в страну выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое решение было принято в связи с «серьезными нарушениями Додиком целостности Боснии и Герцеговины (БиГ), которая признана субъектом международного права».

Ранее аналогичные ограничения против Додика ввели Германия и Австрия. Власти этих стран объяснили такое решение необходимостью «срочно принять дальнейшие меры в отношении лиц, ответственных за конституционный кризис» в Боснии и Герцеговине. Таким образом, Варшава присоединилась к европейским странам, которые выступают против попыток боснийских сербов ослабить центральную власть в стране.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано. Окончательный приговор будет вынесен до конца 2025 года.

Если осуждение станет окончательным, полномочия Додика будут прекращены, его лишат наград и отличий, также политику запретят работать в государственных органах, пояснили в суде.

Додик заявил, что Республика Сербская не признает решение боснийского суда. Он также анонсировал принятие парламентом законов о запрете работы судов, прокуратуры и спецслужб БиГ на территории республики.

12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие органов безопасности в задержании Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и председателя парламента энтитета Ненада Стевандича. Глава МВД Республики Сербской Синиша Каран исключил возможность их задержания.