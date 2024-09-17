Служба безопасности Украины (СБУ) отправила повестку с вызовом для допроса губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции. Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов», — написал руководитель региона.
Филимонов также приложил фото повестки от украинской спецслужбы. В документе говорится, что российскому губернатору «необходимо явиться» в отделение СБУ в Тернополе 20 сентября, поскольку он является «подозреваемым» в совершении уголовного преступления.
Согласно тексту повестки, на главу Вологодской области завели дело о финансировании действий, «совершенных с целью изменения госграницы Украины» (ч.3 ст.110-2 УК Украины).
В случае неявки СБУ обещает оштрафовать Филимонова или начать в отношении него специальное досудебное расследование.
Документ написан на русском языке, датирован 12 сентября и подписан старшим следователем УСБУ по Тернопольской области Зиновием Намакой.
— СБУ неоднократно заводила дела в отношении российских политиков, общественных деятелей и артистов. В июне на Украине завели уголовное дело в отношении помощника российского президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступивших соавторами учебника истории России для 11-х классов.
— В мае служба объявила о подозрении по нескольким статьям украинского Уголовного кодекса продюсеру и музыканту Юрию Бардашу, который в январе получил российское гражданство.