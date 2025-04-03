Российские войска при наступлении в Курской области не дали Вооруженным силам Украины возможности скрыть улики преступлений. Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН по «Формуле Арриа заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений», — сказал Полянский.

Он также подчеркнул, что почти вся территория области снова находится под контролем России.

9 марта Минобороны России сообщило, что в результате наступления российских войск был возвращен контроль над селом Лебедевка в Курской области, нанесены поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.

Согласно последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 570 военнослужащих и 403 танка. В Курской области действует режим контртеррористической операции.

28 марта в Россию вернулись 25 жителей Курской области, ранее вывезенных ВСУ на Украину. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила за посредническую миссию и помощь в подготовке к возвращению курян Международный Комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, врио губернатора региона Александра Хинштейна, а также правительство Беларуси.