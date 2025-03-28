В Россию вернулись 25 жителей Курской области, ранее вывезенных ВСУ на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Много пожилых, старше 85 лет, а одной женщине — 92 года. Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали, как могли», — написала она в своем телеграм-канале.

Москалькова поблагодарила за посредническую миссию и помощь в подготовке к возвращению курян Международный Комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, врио губернатора региона Александра Хинштейна, а также правительство Беларуси.

Хинштейн в свою очередь сообщил, что среди возвращенных курян есть один несовершеннолетний ребенок — мальчик 11-ти лет.

«Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы. Уверен, что наши врачи сделают все, что будет в их силах, и даже больше, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало!», — написал он в своем телеграм-канале.

Врио главы региона заверил, что всем жителям Курской области, которые скоро вернутся домой, окажут необходимую помощь. В частности, их обеспечат одеждой, техникой, средствами гигиены, помогут восстановить документы, связаться с родными и получить меры поддержки, включая ежемесячную выплату в 65 тыс. рублей.

Накануне Москалькова сообщила, что всего на Украине осталось 72 жителя Курской области, но удастся забрать только 25. По ее словам, украинская сторона ссылается на то, что на остальных не оформлены документы для пересечения границы.

Москалькова назвала этот предлог «абсолютно надуманным» и подчеркнула, что документы на всех остающихся на украинской территории жителей Курской области собраны и направлены украинской стороне.

«Мы поддерживаем связь с родственниками, у нас имеются обращения от всех 72 человек», — отметила омбудсмен.

26 марта Москалькова рассказала RTVI, что в Россию вернулись уже более 400 жителей Курской области, которые числились в реестре лиц, оказавшихся на оккупированных ВСУ территориях, или были вывезены на Украину. Омбудсмен заявила, что ведет «постоянный диалог с украинской стороной» об их возвращении.

Она также подтвердила, что в списке пропавших без вести числится порядка 1 тыс. человек.

Москалькова добавила, что возвращение курян происходит благодаря усилиям врио губернатора региона Александра Хинштейна и рабочей группы, куда входит сама омбудсмен. Она отметила, что группа занимается постоянным обменом информацией о найденных людях и проводит верификацию. В отношении найденных россиян прекращают разыскные дела.

В начале марта Хинштейн пообещал, что работа по возвращению курян будет «продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой». Он попросил их родных и близких «набраться терпения и веры».