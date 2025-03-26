В Россию вернулись уже более 400 жителей Курской области, которые числились в реестре лиц, оказавшихся на оккупированных ВСУ территориях, или были вывезены на Украину. Об этом сообщила RTVI уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, еще 72 жителя приграничного региона продолжают находиться на Украине.

«На сегодняшний день уже более 400 человек вернулись в безопасное место. Поэтому сегодня, конечно, список [пропавших без вести] уменьшился, но наша тревога в отношении других граждан пока остается, и поиск их продолжается», — отметила омбудсмен.

Более 70 курян вернулись с Украины в результате двух акций, напомнила Москалькова.

По словам омбудсмена, на территории Украины продолжают находиться 72 жителя Курской области, которых вывезли в Сумы. Москалькова заявила, что ведет «постоянный диалог с украинской стороной» об их возвращении.

Омбудсмен подтвердила, что в списке пропавших без вести числится порядка 1 тыс. человек. «Пока где-то все-таки так», — сказала уполномоченный по правам человека.

Москалькова уточнила, что возвращение курян происходит благодаря усилиям врио губернатора региона Александра Хинштейна и рабочей группы, куда входит сама омбудсмен. Она отметила, что группа занимается постоянным обменом информацией о найденных людях и проводит верификацию. В отношении найденных россиян прекращают разыскные дела.

В начале марта Хинштейн пообещал, что работа по возвращению курян будет «продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой». Он попросил их родных и близких «набраться терпения и веры».

В конце февраля Москалькова сообщила о создании полного реестра россиян, находящихся на оккупированной ВСУ территории в Курской области. На тот момент, по ее словам, в списке числились 2 тыс. человек, «с которыми родственники потеряли связь». Этот реестр доступен на сайте правительства региона и позволяет найти информацию о пропавшем близком, для чего нужно ввести его фамилию и имя.