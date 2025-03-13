В Судже и окрестных селах в Курской области нашли порядка ста человек, которые числилилсь пропавшими без вести. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

«Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — отметил Мезинов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее говорил, что из Суджи эвакуировали 68 человек. Их осмотрели медики, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась. По данным врио главы региона, сейчас 52 человека размещены в ПВР, 16 человек забрали родственники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 8 марта заявил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, сообщив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Накануне глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада главе государства Владимиру Путину заявил, что российские войска освободили более 86% от площади ранее занятой ВСУ — более 1,1 тыс. квадратных километров. По словам главы Генштаба, украинские формирования, действовавшие на территории Курской области, изолированы, идет их планомерное уничтожение. Герасимов также рассказал, что на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.