В Россию вернулись 33 жителя Курской области, ранее вывезенные из региона на Украину. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Они на родной земле. В основном — пожилые, но есть и четверо детей», — рассказала она.

Эвакуация прошла при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Беларуси. По словам омбудсмена, у многих эвакуированных были тяжелые травмы и болезни. Их перевезут в больницы Курска на машинах скорой помощи, добавила она.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что в числе возвращенных курян «много пожилых», одной женщине в мае исполнится 90 лет.

«Есть и дети: двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды. Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация», — сообщил губернатор.

Он пообещал обеспечить всех вернувшихся одеждой, техникой, средствами гигиены и документами. Также им помогут с получением ежемесячной выплаты в размере 65 тыс. рублей, установленной президентом России Владимиром Путиным. Школьники смогут возобновить учебу «в любом удобном формате» и наверстать упущенное с помощью учителей, добавил глава Курской области.

«Эта работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой. Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры» — написал Хинштейн.

В конце февраля Москалькова рассказала о создании полного реестра россиян, которые находятся на оккупированной ВСУ территории в Курской области. По ее словам, в список вошли 2 тысячи человек, с которыми родственники потеряли связь. На тот момент более 40 человек из перечня уже вернулись в Россию.

В январе жители Курской области раскритиковали опубликованный Москальковой список пропавших после вторжения ВСУ в регион. Некоторые разыскиваемые были указаны абстрактно, без имен и фамилий ― «девочка», «жители села Гуево». Также там обнаружили имена погибших жителей. Москалькова пояснила, что список составлен на основе заявлений в адрес омбудсмена «в том виде, в котором они поступили».

Губернатор Курской области пообещал составить единый и выверенный открытый список пропавших. В начале февраля власти Курской области сообщили, что в едином списке пропавших без вести курян числится «немногим более» 2 тысяч человек, уточнив, что до этого в списках было «трехкратное дублирование записей».