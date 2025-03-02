Жители приграничных районов Курской области, потерявшие свое имущество в результате вторжения ВСУ, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Выплаты начнут перечислять уже с воскресенья, 2 марта.

«С сегодняшнего дня начинаются ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей жителям курского приграничья, потерявшим свое имущество в результате вторжения ВСУ: такое беспрецедентное решение ранее было принято нашим президентом после моего обращения <…> Эта мера поддержки не имеет аналогов, но и ситуация в Курской области также, увы, беспрецедентна», — говорится в сообщении.

Как напомнил Хинштейн, президент России Владимир Путин определил, что 65 тыс. рублей будут ежемесячно получать свыше 112,6 тыс. жителей курского приграничья, временно оставивших свои дома. Речь идет о тех, кому ранее было выплачено 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества.

Получатели выплат в 65 тыс. рублей смогут направлять эти деньги на обустройство нового жилья, восстановление личных подсобных хозяйств и «другие цели», отметил Хинштейн. Он уточнил, что начисление выплат будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Деньги будут выплачиваться ежемесячно «до полного освобождения всей территории региона», подчеркнул Хинштейн.

«Уже сейчас переведено свыше 1,6 млрд на счета банков — это значит, что первые выплаты кто-то сможет получить уже сегодня вечером! Подчеркну, что многое зависит от времени обработки платежей банком, но выплаты обязательно придут всем, кому они положены!» — заверил врио главы Курской области.

В середине февраля правительство России выделило дополнительно более 1,3 млрд рублей на аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули дома из‑за обстрелов в Курской области. По словам Хинштейна, в марте в областное законодательство планируется внести поправки, предусматривающие единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей семьям из отселенных районов, где родились дети после вторжения ВСУ.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В декабре Путин заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из региона, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.