Врио главы Курской области Александр Хинштейн встретился с жителями региона, пишут «Курские известия». Они обсудили различные проблемы, в том числе с выплатами и сертификатами. Подробнее — в материале RTVI.

На встрече Хинштейн объяснил, почему он не стал снимать глав районов и сельсоветов по требованию жителей, как это обещал сделать предыдущий курский губернатор Алексей Смирнов.

«Я смотрел печальный опыт предшественника, где глав на встречах снимали. Мне это не близко. Майданом попахивает», — сказал он.

Глава Кореневского района Марина Дегтярева, несмотря на требования жителей района, отказалась уйти в отставку, даже несмотря на рекомендации Смирнова. При этом последний во время встречи с курскими беженцами уволил Александра Богачева — главу Суджанского района, куда 6 августа 2024 года вошли ВСУ. Куряне жаловались, что местные власти не сумели нормально организовать эвакуацию. Кроме того, жители региона требовали отставки главы Большесолдатского района Владимира Зайцева, который, по их версии, во время вторжения ВСУ «бросил [жителей] и просто свалил, не предупредив людей об опасности».

«Там опасно жить, но им сертификат не положен»

Одна из пришедших на встречу женщин спросила у Хинштейна, почему жители шести населенных пунктов Крупецкого сельсовета «не попали в перечень бескомиссионной выдачи сертификатов». Тот ответил, что выдача таких сертификатов касается двух случаев: 1) когда дом, который был разрушен, входит в перечень населённых пунктов бескомиссионной выдачи, 2) в случае одобрения специальной комиссия или подтвержения через аэросъемку.

«Если не разрушен, не получишь», — сказал Хинштейн.

Еще одна женщина заявила, что есть зона, где «многодетный отец на глазах у детей разлетелся на куски от взрыва»: «Там опасно жить, но им сертификат не положен». Врио главы Курской области призвал ее остановиться и не выходить «за рамки конструктивного разговора».

«А я не хочу останавливаться! Вы хорошо выстроили теоретическую работу, но на практике все иначе. На улице отселили людей по одной стороне, а другие должны жить под дронами и стеречь свое имущество. Вы не принимали решения, но вы же можете их изменить или подкорректировать», — сказала курянка.

Хинштейн в ответ объяснил, что в перечень бескомиссионной выдачи сертификатов было внесено много населенных пунктов, где «жилье не было утрачено».

«Если закон нужно корректировать, мы будем это делать. Но просить выдать сертификаты за неразрушенные дома не надо. Этого не будет! Это федеральные деньги, за ними контроль», — добавил он.

«Не получаем компенсацию за жилье»

Жительница Анастасьевки Льговского района Марина пожаловалась Хинштейну, что ее дом хоть и цел, но там, по ее словам, «невозможно жить».

«Батарей уже не будет. Их на металл срежут. Мы не получаем компенсацию за жилье», — заявила она.

Кроме того, курянка сообщила, что глава сельсовета не отвечает на звонки — «ее нет на месте, то болеет, то в отпуске». Женщина добавила, что вынуждена снимать жилье во Льгове за 22 тыс. рублей, на что у нее уходит большая часть зарплаты, а никакой компенсации она не получает.

Хинштейн на это заявил, что есть разные варианты поддержки, например, компенсация коммунальных услуг. «Курские известия» пишут, что в зале начали выкрикивать, что не получают эти льготы.

«Я на себя такое решение не возьму»

Житель села Ивановского Рыльского района Сергей рассказал Хинштейну, что у него «пробило крышу обломками БПЛА». Но так как к ним, по его словам, из-за «опасности» не едет комиссия, чтобы оценить ущерб, ремонт он делал за свой счет.

«У нас опасно. И бытовую технику теряем из-за скачков электроэнергии. <…> Я прошу конкретно ответить, почему жители Марьино получили, хотя у них тоже дома не разрушены? Почему глава нашего сельсовета получил выплаты, а дети, женщины и старики — нет?» — спросил мужчина.

Хинштейн на это заявил, что решение о такого рода выплатах принималось до 15 ноября, то есть до смены руководства региона.

«Я не могу ответить, почему соседям дали, а вам нет, это решалось без меня. Другими руководителями. Мое мнение — оно было непродуманным, привело к расслоению людей. Забрать у людей то, что им уже дали, невозможно», — сказал врио главы Курской области.

При этом он отказался пересмотреть решение предыдущих курских властей.

«Я на себя такое решение не возьму. Мы получаем средства на ремонт домов по 9 тыс. рублей за квадратный метр. Вы можете получить эту компенсацию. В те населенные пункты, куда комиссия не может доехать, актируется аэросъемкой. Я ответил на ваш вопрос, Сергей», — сообщил Хинштейн.