Один из наиболее популярных сервисов кикшеринга в России Whoosh запустил новую меру для повышения уровня безопасности движения — выборочные тесты на скорость когнитивных реакций у тех, кто берет электросамокаты в аренду. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает РБК.

Новая функция появилась в приложении Whoosh в России, Беларуси и Казахстане. При начале аренды пользователю предлагается пройти короткий тест на скорость реакции и концентрацию внимания. В сервис «вшито» несколько наборов заданий, и все они основываются на тестах Шульте и Струпа.

Проверяемым, в частности, будет предложено:

расположить буквы и/или числа в заданном порядке,

назвать цвет слова, обозначающего другой цвет,

найти название определенного цвета среди слов, буквы которых окрашены в другие цвета.

На выполнение всех заданий теста будет отводиться не более минуты. Тем, кто не уложится в это время, наделает ошибок или откажется от испытания, Whoosh ограничит скорость передвижения на электросамокате до 15 км/час.

«С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки — не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы», — утверждают в компании.

Сначала новая опция будет применяться по вечерам в определенных городских зонах, где обычно наблюдается скопление пешеходов. Конкретные улицы — например, в Москве — пресс-служба Whoosh не перечислила.

Сооснователь «Юрента» — о ненависти к самокатчикам и угрозе запрета кикшеринга

Ранее — в конце мая 2024 года — сервисы кикшеринга ужесточили меры воздействия на нарушителей правил аренды электросамокатов, повысив штрафы:

за езду в нетрезвом виде — до 100 тыс. руб.,

за катание несовершеннолетних — до 10 тыс. руб.,

за поездку вдвоем на одном самокате — до 5 тыс. руб.

В сервисе кикшеринга «Юрент» утверждали, что эти меры помогут бороться с наиболее распространенными нарушениями и повысить уровень безопасности для пешеходов и водителей СИМ, которые соблюдают правила.

Ранее главред журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснял Инфо24, что большинство электросамокатчиков не знают правил дорожного движения, не обладают опытом езды, но стараются передвигаться как можно быстрее, потому что экономят деньги за аренду, и при этом неспособны оценить последствия даже собственного падения.