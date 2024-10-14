Попытка россиян перейти на сайт мессенджера Discord теперь может привести их на страницу с рекламой службы по контракту. Как сообщают издания «Гроза»* и «Бумага»*, сайт discord.ru перенаправляет пользователей на страницу с призывом заключить контракт с армией.

«Бумага»* при этом подчеркивает, что, по словам пользователей соцсетей, домен discord.ru никогда не принадлежал мессенджеру Discord. Однако раньше эта ссылка переадресовывала на страницы официального сайта Discord, а затем — на сайт мессенджера Gilded, пишет «Гроза»*.

На прошлой неделе, 8 октября, Роскомнадзор (РКН) заблокировал Discord в России. Как заявили в ведомстве, доступ к мессенджеру ограничен из-за размещения противоправной информации. В РКН утверждают, что направили администрации мессенджера требование удалить 947 противоправных материалов, но часть страниц не была удалена.

Оснований для разблокировки Discord нет, сообщили в РКН 10 октября. Ведомство порекомендовало СМИ не публиковать недостоверную информацию о якобы разблокировке платформы.

Блокировка мессенджера Discord вызвала негативную реакцию блогерского и военного сообщества. Z-каналы отметили, что Discord используется и в зоне боевых действий на Украине — «за неимением лучших средств связи».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов