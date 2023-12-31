Российские войска поразили «центры принятия решений» и военные объекты в Харькове в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
В сообщении ведомства утверждается, что ВС России нанесли ракетный удар по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», в результате чего были уничтожены представители ГУР и ВСУ, «принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде».
«Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», — сообщает Минобороны.
Кроме того, российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по следующим объектам:
- здание харьковского управления Службы безопасности Украины (СБУ),
- пункт временной дислокации «Правого сектора»*.
- филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который «используется ВСУ для ведения разведки»,
- базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях,
- пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков,
- места стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.
Как утверждает Минобороны, в результате российских ударов были убиты представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», «непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории».
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS, с помощью которых «киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку».
«Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — подчеркнуло Минобороны.
- Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря. В результате удара, по последним данным, 24 человека погибли, среди них трое детей. Еще 108 человек пострадали, состояние 30 раненых оценивается как тяжелое.
- Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что к организации обстрела Белгорода причастны США и Великобритания. В офисе генсека ООН произошедшее назвали нарушением международного гуманитарного права.
*запрещенная в России экстремистская организация