Российские войска поразили «центры принятия решений» и военные объекты в Харькове в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

В сообщении ведомства утверждается, что ВС России нанесли ракетный удар по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», в результате чего были уничтожены представители ГУР и ВСУ, «принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде».

«Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», — сообщает Минобороны.

Кроме того, российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по следующим объектам:

здание харьковского управления Службы безопасности Украины (СБУ),

пункт временной дислокации «Правого сектора»*.

филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который «используется ВСУ для ведения разведки»,

базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях,

пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков,

места стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

Как утверждает Минобороны, в результате российских ударов были убиты представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», «непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории».

Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS, с помощью которых «киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку».

«Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — подчеркнуло Минобороны.

Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря. В результате удара, по последним данным, 24 человека погибли, среди них трое детей. Еще 108 человек пострадали, состояние 30 раненых оценивается как тяжелое.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что к организации обстрела Белгорода причастны США и Великобритания. В офисе генсека ООН произошедшее назвали нарушением международного гуманитарного права.

*запрещенная в России экстремистская организация