Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался за проверку сексуальной ориентации чиновников перед их назначением на высокие посты, выразив мнение, что в подобной практике нет «ничего предосудительного и плохого». Идею Хинштейна поддержал зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов, предложив ввести такие проверки в отношении «любых чиновников и депутатов всех уровней».

В интервью газете «Самарское Обозрение» Хинштейн заявил, что «зонами недоступности» для людей нетрадиционной ориентации должны быть учреждения и органы власти, которые «напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи». В качестве примера он привел самарское министерство молодежной политики и министерство образования и науки.

«Я не вижу в такой проверке [сексуальной ориентации] ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — считает депутат.

Хинштейн добавил, что он сам, будучи отцом двоих детей, против того, чтобы кто-то из учителей его сыновей «представлял нетрадиционные сексуальные ценности». Он объяснил, что в юном возрасте «личность еще не сформирована, психика не окрепла, не сложились окончательно ценностные ориентиры».

«Нам не сокрыть пороки»

Зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов вслед за Хинштейном выразил мнение, что необходимо проверять сексуальную ориентацию «любых чиновников и депутатов всех уровней».

«Поскольку я отношусь к неправильной сексуальной ориентации как греху, как к заболеванию, имеющему духовные корни, то, конечно, я искренне верю, что человек может избавиться от любого порока. Но если мы говорим, что человек продолжает оставаться апологетом извращений, то каким госслужащим он может быть? Я думаю, не очень хорошим», — сказал Милонов в интервью изданию «Подъем».

По его словам, человек с «неправильной сексуальной ориентацией» не обязательно «во всем отвратителен», но он якобы «будет уязвим», поскольку «на него можно надавить, используя какие-то данные, его можно шантажировать».

«Я, в целом, конечно, поддерживаю [проверки]. И еще хотел бы добавить, что сексуальную ориентацию обязательным образом любых чиновников и депутатов всех уровней надо проверять. Набором тестов. Психолог может проверить», — утверждает Милонов.

Он выразил мнение, что чиновникам невозможно «скрыться ни от чего»: «со знающими все и вся журналистами и общественниками» у них не выйдет «сокрыть какие-то свои пороки».

«Гей-лобби» против детей Самарской области

Хинштейн напомнил, что в Самарской области «в последнее время возникло сразу несколько таких [гомосексуальных] скандалов». В связи с этим депутат допустил, что речь идет не о частных случаях, а якобы о «некой системе, попытке гей-лобби внедриться в образовательную и воспитательную среду с тем, чтобы оказывать влияние на детей».

Как напомнил депутат, сначала выяснилось, что «открытым гей-пропагандистом» является Денис Леонтович, которого приняли на работу в областное агентство по реализации молодежной политики. После этого «вскрылась история с советником директора одной из самарских школ», а затем стало известно, что «один из молодежных активистов тоже в гей-чатах размещает сомнительные объявления».

Хинштейн также упомянул скандал с самарским министром молодежной политики Сергеем Бурцевым, которого он ранее в апреле обвинил в ведении «сомнительной личной жизни» и однополых отношениях с подчиненным. Сам Бурцев в тот период отверг эти обвинения, но ушел в отставку, заявив, что считает неправильным «кидать тень на молодежную политику региона».

«При этом я не утверждал и не утверждаю сейчас, что Бурцев является представителем какого-то меньшинства. <…> Бурцев говорит, что со всем этим не согласен, но тем не менее уходит. Если человек уверен в себе, если он считает, что это оговор, разве он повел бы себя именно так?» — сказал Хинштейн в нынешнем интервью.

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России