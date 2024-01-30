В случае экстрадиции музыкантов группы «Би-2» из Таиланда в Россию, они будут «играть и петь на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников», заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Эксперты рассказали RTVI, насколько велика вероятность для участников группы попасть под арест в случае возвращения в Россию.

Ева Меркачева, член Совета по правам человека

Если не были возбуждены административные или уголовные дела по фейкам, то никаких претензий к ним быть не может. Соответственно, пусть они приезжают, пожалуйста. Статус иноагента не предполагает, что это автоматически обозначает штрафы или уголовное преследование. Ни в коей мере. По этому статусу нельзя сделать выводы о возможном административном или уголовном преследовании.

Другое дело, что им могут запретить где-то выступать, могут отказывать разные площадки. Это может быть, с этим, конечно, никто не поспорит.

Но что касается того, что они могут оказаться за решеткой, тут уж я бы очень-очень поспорила с Луговым, потому что пока я, по крайней мере, не слышала нигде, чтобы было возбуждено какое-то дело против кого-то из этих музыкантов.

Бийслутан Хамзаев, член комитета по безопасности и противодействию коррупции

В первую очередь надо понимать, что выходки, высказывания, действия, если они несут конкретные нарушения в рамках действующего законодательства, то какая разница — «Би-2» это, музыканты или люди другой профессии?

Выделять отдельную профессию в элитарную группу, которой можно все, я считаю абсолютно неправильной и ошибочной, ни к чему хорошему не ведущей практикой.

Поэтому, если правоохранительные органы докажут и суд признает, что такого рода высказывания и действия были, то их будет ждать ответственность в рамках действующего законодательства. Не только артистов, скажем так, которых выдворили из Таиланда, но любого другого, кто действует в таком духе.

Я не могу отвечать за то, почему правоохранительные органы возбудили или не возбудили уголовное дело. Этот вопрос лучше им задать — видят они это или нет, посчитали нужным [возбудить дело] или нет. Если такие выходки есть, то я считаю, что реакция должна быть без учета принадлежности к той или иной группе.

Намру Бакаев, вице-президент Московской коллегии адвокатов «Sed Lex»

Риски велики в том случае, если суд признает их виновными, в том числе и в распространении фейков о российской армии и о СВО. Только в этом случае. Иначе, других вариантов для помещения их [под арест] и ограничения свободы просто нет. Только в том случае, если этот факт был зафиксирован либо в средствах массовой информации, либо было заявление о том, что они совершили такие действия, в том числе, например — в качестве постов в социальных сетях. Тогда да. Если такой фиксации заявления нет, то проблем у них не должно быть.

Вокалист «Би-2» Егор Бортник* в мае 2023 года выступил с критикой военных действий в Украине, а также написал в социальных сетях, что испытывает «омерзение и брезгливость» и не планирует возвращаться в Россию. В том же месяце Минюст внес Бортника* в реестр иноагентов за то, что он «выступал против военной операции, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов госвласти»;

Туристическая полиция Таиланда сообщила о задержании музыкантов «Би-2» после их концерта на острове Пхукет. В качестве причины ареста представители полиции назвали «отсутствие разрешения на работу»;

Сами музыканты 30 января сообщили в своем телеграм-канале, что за день до этого было принято решение о депортации группы в Израиль, однако «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства» это решение отменили.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов