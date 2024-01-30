Решение о депортации в Израиль задержанных в Таиланде участников группы «Би-2» отменено после визита «высокопоставленных российских дипломатов», говорится в сообщении в телеграм-канале российской рок-группы. Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал музыкантов «подонками» и призвал их готовиться выступать перед «сокамерниками» в России.

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом», — сказано в публикации.

В ней отмечается, что, по имеющейся информации, решение о депортации музыкантов в Израиль было принято в понедельник, 29 января, «в соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты». Сейчас участники «Би-2» удерживаются в миграционном центре в общей камере на 80 человек, говорится в заявлении.

О том, что участников «Би-2», которые были задержаны в Таиланде с 24 января, депортируют в Израиль, а не в Россию, сообщил 30 января израильский портал Ynet. Издание утверждало, что с властями Таиланда по этому вопросу связалось израильское министерство иностранных дел и посольство.

Как отмечал портал, участники «Би-2» — граждане России, но четверо из них имеют гражданство Израиля, в том числе солист группы Лева (Егор Бортник)*, который въехал в Таиланд по израильскому паспорту. Еще один участник группы — австралийский гражданин, другой — гражданин США.

Российская сторона добивалась экстрадиции музыкантов в Россию, но после вмешательства МИД Израиля тех участников группы, у которых есть израильское гражданство, депортируют в Израиль, подчеркивал Ynet. Портал утверждал, что музыканта с австралийским гражданством депортируют в Австралию, в Россию якобы не депортируют «никого».

Что музыкантам грозит в России

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков* в интервью «Настоящему времени»* заявил, что депортации участников «Би-2» в Россию якобы добивается «лично» генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов. Гудков* допустил, что в случае депортации в Россию музыкантам грозит уголовное преследование из-за антивоенной позиции.

В мае 2023 года Егор Бортник* осудил военные действия России на Украине, заявив об «омерзении и брезгливости» и о том, что он не намерен возвращаться в Россию. Минюст России в том же месяце внес Бортника в список иноагентов, объяснив такое решение тем, что он выступал против военной операции на Украине и «негативно высказывался» в отношении российских граждан и органов власти.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в свете новостей о возможной депортации участников группы «Би-2» в Россию заявил, что их ждут «с распростертыми объятиями».

«Если их сюда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем — и в прямом, и в переносном смысле. Я прекрасно вижу и знаю, что группу “Би-2” во время специальной военной операции, к моему глубокому разочарованию, можно охарактеризовать только как “подонки”», — утверждает Луговой.

Депутат призвал «Би-2» «готовиться», поскольку «скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников». «Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — заключил он.

Участники «Би-2» были задержаны в Таиланде 24 января после концерта в клубе Illusion на острове Пхукет. В российском генконсульстве говорили, что музыкантов задержали в рамках рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности»; телеграм-канал Mash писал, что причина задержания коллектива «Би-2» — «антироссийская позиция и поддержка Украины», а инициатором стало генконсульство России в Таиланде (источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию «фейком»).

Сами музыканты впервые вышли на связь 28 января и пояснили, что концерт в клубе Illusion проводился официально, но местные организаторы допустили ошибку в оформлении документов, что послужило поводом для задержания.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов