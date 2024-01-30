Четырех участников рок-группы «Би-2», которые были задержаны в Таиланде с 24 января, депортируют в Израиль, а не в Россию. Среди них солист группы Лева (Егор Бортник)*, он въехал в Таиланд по израильскому паспорту, сообщает Ynet.

По данным издания, с властями Таиланда связалось израильское министерство иностранных дел и посольство. Представители ведомства, как пишет Ynet, были обеспокоены возможной угрозой безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию. В результате ведомства смогли договориться о депортации четырех из семи задержанных, так как у них есть израильское гражданство.

Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, «никого не депортируют в Россию».

Задержание музыкантов

24 января полиция тайского курорта Патонг задержала участников «Би-2» сразу после концерта в клубе Illusion на Пхукете. Музыкантов задержали в рамках рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности», отмечали в российском генконсульстве.

Через 2 дня, 26 января, суд Пхукета приговорил каждого участника «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($84). После уплаты штрафа им предписано покинуть Таиланд.

Атташе российского генконсульства Никита Калиниченко сообщил РБК, что представители рок-группы не обращались в дипведомство за помощью.

Телеграм-канал Mash писал, что инициатором задержания участников «Би-2» якобы выступило российское генконсульство, попросившее местные власти «внимательно проверить» их документы. Источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию фейком.

28 января участники «Би-2» впервые вышли на связь и пояснили, что концерт в клубе Illusion проводился официально, но местные организаторы допустили ошибку в оформлении документов, и это послужило поводом для задержания музыкантов.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов