Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность спецпосланника по Украине и России, ответил на слова основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева о том, что Москва может «послать к черту» мирный план Вашингтона. По словам Келлога, Малофеев «не понимает» США, а потому ему следует «залезть обратно в свою коробку».

В эфире телеканала Fox News Келлог предупредил, что «недооценивать» Трампа — это «большая ошибка» (фрагмент интервью опубликован в соцсети X).

«Мир уже делал это [недооценивал Трампа], и это была огромная ошибка. Мы говорим не про Кита Келлога, а про США и президента Трампа. Он разберется с этим, как он это делал всегда. Мой комментарий таков: залезь лучше обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что ты очевидно не понимаешь. И ты очевидно не понимаешь США», — сказал Келлог, отвечая на слова Малофеева.

Кит Келлог — один из авторов представленного Трампу плана урегулирования российско-украинского конфликта, по которому на мирных переговорах планируется достичь прекращения огня на основе имеющейся линии фронта. Кроме того, план предполагает, что если Киев не согласится пойти мирные на переговоры, то его ждет прекращение военной помощи США, однако в случае, если от переговоров откажется Москва, помощь Украине со стороны Вашингтона будет увеличена.

Малофеев ранее прокомментировал план Келлога в интервью газете Financial Times, заявив, что переговоры будут «конструктивными», если речь на них будет «не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира».

«Келлог приезжает со своим планом в Москву, мы берем его [план] и говорим, чтобы он шел к черту, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры», — сказал Малофеев.

По его словам, Трамп может положить конец конфликту только в том случае, если Вашингтон при его президентстве отменит данное Украине разрешение использовать для ударов по России дальнобойное западное оружие. Кроме того, Трамп должен добиться отстранения президента Украины Владимира Зеленского, а затем встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и «обсудить все вопросы мирового порядка на самом высоком уровне», полагает Малофеев.

Трамп ранее утверждал, что в случае прихода к власти сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа». Как пишет Reuters, в команде республиканца уже озвучили три плана урегулирования между Россией и Украиной: помимо Кита Келлога, свои идеи представили будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл.

Все эти планы предусматривают передачу России значительной части территории Украины и не предполагают членства Киева в НАТО. На Украине до сих пор настаивали на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Москва в июне озвучила следующие условия для окончания боевых действий: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России.