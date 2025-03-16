После акции протеста против коррупции, которая прошла в Белграде 15 марта, госпитализировали 56 человек. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Он уточнил, что 44 пострадавших находятся в центре неотложной помощи, еще 12 — направлены в другие больницы. По словам сербского главы, погибших и тяжело раненых нет.

Самые серьезные травмы получил участник потасовки на площади Николы Пашича. «Мы боялись, что [этот человек] находится в тяжелом состоянии. <…> Эти травмы формально <…> относятся к тяжелым телесным, но жизнь и жизненно важные функции пострадавшего не находятся под угрозой. Это хорошая <…> новость», — отметил Вучич.

Владимир Терешков / RTVI

Президент Сербии назвал протесты «цветной революцией», которая была вызвана ложью, но «ложь не может победить». По его словам, несмотря на «высокий уровень насилия», полиция не применяла силу против демонстрантов, в том числе не использовала дубинки и звуковую пушку, о которой писал ряд СМИ.

«Более 60 выстрелов из пушек, сигнальных ракет, снарядов, количество которых неизвестно, были выпущены по Пионерскому парку. Если кто-то собирается сказать, что не было никакого насилия, то насилия было много», — описал президент действия участников акции.

Владимир Терешков / RTVI

По его утверждению, протестанты среди прочего нападали на полицейских. В результате были задержаны 22 человека, подозреваемых в преступлениях против собственности, нападении на правоохранителей и другие лица.

«Как президент страны, я горжусь нашими службами безопасности и полицией за то, как профессионально, ответственно и серьезно, после нескольких дней и недель бессонницы, они выполнили свою работу», — заявил Вучич.

Автомобиль въехал в толпу на акции протеста в Белграде

Президент Сербии подчеркнул, что власти должны прислушаться к требованиям протестующих и измениться.

«Нам придется <…> многому научиться. Надеюсь, что оппозиция <…> поняла, что <…> граждане не хотят «цветной революции», не хотят насилия и хотят сменить власть на выборах», — говорит он.

Вучич добавил, что организаторы акции специально снимали участников «под нужным углом», чтобы исказить представление о количестве протестующих. «Одно — впечатление, другое — реальность», —заявил сербский глава.

Митинг, прошедший в Белграде 15 марта, стал самым массовым за все время протестов. По данным МВД страны, к зданию парламента Сербии вышли 107 тыс. человек. AFP со ссылкой на независимые организации пишет, что на улицы могли выйти от 275 тыс. до 325 тыс. демонстрантов.

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