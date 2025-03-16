После акции протеста против коррупции, которая прошла в Белграде 15 марта, госпитализировали 56 человек. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Он уточнил, что 44 пострадавших находятся в центре неотложной помощи, еще 12 — направлены в другие больницы. По словам сербского главы, погибших и тяжело раненых нет.

Самые серьезные травмы получил участник потасовки на площади Николы Пашича. «Мы боялись, что [этот человек] находится в тяжелом состоянии. <…> Эти травмы формально <…> относятся к тяжелым телесным, но жизнь и жизненно важные функции пострадавшего не находятся под угрозой. Это хорошая <…> новость», — отметил Вучич.

Президент Сербии назвал протесты «цветной революцией», которая была вызвана ложью, но «ложь не может победить». По его словам, несмотря на «высокий уровень насилия», полиция не применяла силу против демонстрантов, в том числе не использовала дубинки и звуковую пушку, о которой писал ряд СМИ.

«Более 60 выстрелов из пушек, сигнальных ракет, снарядов, количество которых неизвестно, были выпущены по Пионерскому парку. Если кто-то собирается сказать, что не было никакого насилия, то насилия было много», — описал президент действия участников акции.

По его утверждению, протестанты среди прочего нападали на полицейских. В результате были задержаны 22 человека, подозреваемых в преступлениях против собственности, нападении на правоохранителей и другие лица.

«Как президент страны, я горжусь нашими службами безопасности и полицией за то, как профессионально, ответственно и серьезно, после нескольких дней и недель бессонницы, они выполнили свою работу», — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что власти должны прислушаться к требованиям протестующих и измениться.

«Нам придется <…> многому научиться. Надеюсь, что оппозиция <…> поняла, что <…> граждане не хотят «цветной революции», не хотят насилия и хотят сменить власть на выборах», — говорит он.

Вучич добавил, что организаторы акции специально снимали участников «под нужным углом», чтобы исказить представление о количестве протестующих. «Одно — впечатление, другое — реальность», —заявил сербский глава.

Митинг, прошедший в Белграде 15 марта, стал самым массовым за все время протестов. По данным МВД страны, к зданию парламента Сербии вышли 107 тыс. человек. AFP со ссылкой на независимые организации пишет, что на улицы могли выйти от 275 тыс. до 325 тыс. демонстрантов.