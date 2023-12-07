Комитетам Совета Федерации поручили к 13 декабря подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от угроз со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена Совфеда Константина Косачева. Сенатор озвучил соответствующую инициативу на следующий день после убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Комментируя инициативу, Косачев сказал, что украинские власти «перенесли свою террористическую деятельность на территорию России» после начала военной операции. В связи с этим, по его мнению, меры по защите российских политических и общественных деятелей необходимо принять на международном уровне, чтобы «террористические акты не замалчивались и вызывали только осуждение».

«Требуются более системные действия в России и на международном уровне, чтобы защитить тех людей, которые оказались под прицелом. Угрозы есть в адрес многих российских политических, общественных деятелей, руководителей СМИ», — подчеркнул Косачев.

Выступая с соответствующим предложением на пленарном заседании Совфеда, сенатор сослался на обстоятельства убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы. Косачев заявил, что за произошедшим стоит Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Речь идет о политическом убийстве, о террористическом акте, это акт государственного терроризма», — добавил он.

РИА Новости указывает, что сенаторы поддержали инициативу Косачев. Среди прочего, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала убийц Кивы «беспредельщиками», которые признаются в этом «с улыбками на лицах».

Убийство Ильи Кивы

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива был найден мертвым 6 декабря в поселке Супонево Одинцовского района Подмосковья. По версии следствия, «неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия». Mash и Baza писали, что тело экс-депутата обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club».

Источники украинских СМИ, в том числе «Украинская правда» и «УНИАН», писали, что Кива был убит «в рамках спецоперации СБУ». Представитель ГУР украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что экс-депутат был «ликвидирован». Собеседники ТАСС в правоохранительных органах заявили, что убийство Кивы носит заказной характер и связано с Украиной.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства Кивы. Позже его передали в первое управление по расследованию особо важных дел главного управления СК по Подмосковью. Помимо этого, возбуждено дело о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По данным «Коммерсанта», дело могут переквалифицировать на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) или теракт (ст. 205 УК).