Германия считает, что Россия стремится «подчинить» Украину и не настроена на переговоры по урегулированию военного конфликта. Об этом посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф заявил в специальном интервью RTVI.

«В Берлине не видят того, чтобы у Москвы были серьезные намерения вступить в переговоры. Что мы видим, так это военную кампанию, нацеленную на подчинение соседнего государства в угоду какой-то устаревшей и нелегитимной имперской идее. Так что в настоящее время я не вижу здесь, в Москве, какого-то стремления к переговорам», — сказал Ламбсдорфф.

По его словам, в любом случае Киев сам будет решить, когда и каким образом вступать в переговоры.

«Не будет никаких переговоров по Украине без Украины. Очень важно это понимать. Если украинцы решат, что пришло время задействовать дипломатию для окончания ***** [военного конфликта], мы это поддержим», — добавил посол.

В ноябре лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и участник переговоров с Россией Давид Арахамия заявил, что Москва в 2022 году была готова закончить боевые действия при условии, что Украина «примет нейтралитет» и обязуется не вступать в НАТО. Украина не согласилась, потому что не верила, что Россия выполнит свои обязательства, рассказал депутат.

Кроме того, как утверждает Арахамия, в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, приехав в Киев, якобы призвал не подписывать никакие соглашения с Россией, а «просто воевать». Сам Джонсон отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году.

В январе 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит перспектив для переговоров о долгосрочном и устойчивом перемирии на Украине. По его словам, Россия должна показать готовность к «добросовестным» переговорам на условиях уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В этом случае она «найдет поддержку со стороны Соединенных Штатов и многих других стран», заверил Блинкен.

Президент России Владимир Путин заявил, что военные действия на Украине могли бы закончиться полтора года назад после переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, однако, по его словам, Киев «выбросил в помойку все договоренности». Российский глава назвал украинские власти «придурками».