Страны НАТО не отказывались от поддержки Украины в период заключения Минских соглашений в 2014 году, но делали ставку на дипломатическое урегулирование ситуации. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель задали вопрос, почему Евросоюз не начал оказывать военную помощь Украине раньше, в частности после событий, связанных с возвращением Крыма в состав России. По ее словам, Североатлантический альянс поддерживал Киев, но внутри блока действовало некое разделение обязанностей. В частности, она и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд сосредоточились на Минских соглашениях.

«Я тогда все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе минских соглашений… Но одновременно в НАТО, когда речь шла о поддержке Украины, — на этот счет были масштабные планы — мы никогда не отказывались. Это означает, что у нас было в альянсе что-то вроде разделения рабочего процесса», — объяснила Меркель (цитата по ТАСС).

Тем не менее, как отметила политик, действия западных стран остались безуспешными. По ее мнению, частично на это повлияла пандемия коронавируса, из-за которой западные лидеры не могли часто встречаться.

Кроме того, Меркель допустила, что конфликт на Украине удастся разрешить дипломатическим путем, но позже, когда Киев окажется «в хорошей ситуации». По ее мнению, до этого украинскому руководству не стоит садиться за стол переговоров.

«Военная победа для Украины будет непростой. И все же я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошую ситуацию», — добавила экс-канцлер (цитата по РБК).

Ранее в интервью BBC News Меркель объяснила, почему не поддержала вступление Украины в НАТО в 2008 году. По ее мнению, проголосуй она тогда «за», это спровоцировало бы более раннее начало военного конфликта с Россией.

«Мне было очевидно, что президент [России Владимир] Путин не будет просто стоять и смотреть на вступление Украины в альянс», — пояснила экс-канцлер ФРГ.

До этого в интервью итальянской газете Corriere della Sera Меркель заявила, что вопрос о начале мирных переговоров с Россией Украина должна решать только вместе со своими западными союзниками.

В 2024 году Меркель выпустила книгу мемуаров о своей политической карьере, где поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным и Дональдом Трампом. Там, к примеру, говорится, что российский лидер мог начать военную операцию на Украине в 2022 году из-за ухода Меркель с поста канцлера Германии.