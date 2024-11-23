Союзники Украины должны вместе с ней решить, когда переходить к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Переговоры, конечно, нельзя вести через голову Украины. Но в то же время я думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Киев не может решать в одиночку», — сказала она.
Экс-канцлер добавила, что уже не занимается политикой и поэтому не может сказать, когда может начаться этот процесс.
Про «намерения Путина»
Меркель заявила, что «очень хорошо» знала намерения президента России Владимира Путина, о которых он говорил как в публичном пространстве, так и в конфиденциальных диалогах.
«Я знала многие из его целей и знала, что мы не имеем дело с другом Европы», — сказала она.
При этом речи о том, чтобы разорвать взаимоотношения с Путиным не шло, добавила экс-канцлер. По ее словам, в бытность главой правительства ФРГ она пыталась «предотвратить вторжение в Украину посредством переговоров, иногда даже очень полемических».
«Какое-то время это работало. С началом российской ***** [военной операции] против Украины ситуация принципиально изменилась», — утверждает она.
Про Дональда Трампа
По мнению Меркель, для избранного президента США Дональда Трампа никогда не бывает «беспроигрышных» ситуаций, когда обе стороны сделки получают преимущества: он считает, что выгоду должен получить кто-то один.
«Это идея, которую я не разделяю. Я думаю, что мы заключили много сделок в мире, беспроигрышных для обеих сторон. Я верю в силу компромиссов, в отличие от Трампа», — пояснила она.
Меркель считает, что с администрацией Трампа необходимо сотрудничать как с партнерами и представителями «свободной от страха и уверенной в себе страны», отстаивая свои интересы так же твердо, как Трамп защищает свои.
Про риск разделения Европы
По словам экс-канцлера, риск «разделения Европы» есть всегда, но все «в наших руках».
«На мой взгляд, несмотря на разные стартовые позиции, есть хорошие шансы, что Европа по сложным вопросам найдет общую линию», — поделилась она.
Про проект «Северный поток-2»
Отвечая на вопрос журналиста, почему проект «Северный поток-2» не был заблокирован после того, как в марте 2014 года Крым вошел в состав России, Меркель объяснила: «Я считала своей задачей обеспечить немецкую экономику возможностью иметь дешевый газ».
«И мы видим сейчас последствия, которые несет для Германии высокая стоимость энергоносителей», — сказала она.
Кроме того, Меркель отметила, что хотела сохранить экономические отношения с Россией «по политическим причинам».
Действующий канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин на прошлой неделе впервые с декабря 2022 года провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Шольц заявил о «незыблемой решимости Германии» поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а также призвал главу России «прекратить [военные действия] против Украины и вывести свои войска».
Как сообщили в Кремле, Путин в ходе разговора с немецким канцлером отметил, что Россия «никогда не отказывалась» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и по-прежнему открыта к их возобновлению. По словам российского президента, возможные договоренности должны учитывать российские интересы в сфере безопасности и исходить «из новых территориальных реалий».