Союзники Украины должны вместе с ней решить, когда переходить к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Переговоры, конечно, нельзя вести через голову Украины. Но в то же время я думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Киев не может решать в одиночку», — сказала она.

Экс-канцлер добавила, что уже не занимается политикой и поэтому не может сказать, когда может начаться этот процесс.

Про «намерения Путина»

Меркель заявила, что «очень хорошо» знала намерения президента России Владимира Путина, о которых он говорил как в публичном пространстве, так и в конфиденциальных диалогах.

«Я знала многие из его целей и знала, что мы не имеем дело с другом Европы», — сказала она.

При этом речи о том, чтобы разорвать взаимоотношения с Путиным не шло, добавила экс-канцлер. По ее словам, в бытность главой правительства ФРГ она пыталась «предотвратить вторжение в Украину посредством переговоров, иногда даже очень полемических».

«Какое-то время это работало. С началом российской ***** [военной операции] против Украины ситуация принципиально изменилась», — утверждает она.

Про Дональда Трампа

По мнению Меркель, для избранного президента США Дональда Трампа никогда не бывает «беспроигрышных» ситуаций, когда обе стороны сделки получают преимущества: он считает, что выгоду должен получить кто-то один.

«Это идея, которую я не разделяю. Я думаю, что мы заключили много сделок в мире, беспроигрышных для обеих сторон. Я верю в силу компромиссов, в отличие от Трампа», — пояснила она.

Меркель считает, что с администрацией Трампа необходимо сотрудничать как с партнерами и представителями «свободной от страха и уверенной в себе страны», отстаивая свои интересы так же твердо, как Трамп защищает свои.

Про риск разделения Европы

По словам экс-канцлера, риск «разделения Европы» есть всегда, но все «в наших руках».

«На мой взгляд, несмотря на разные стартовые позиции, есть хорошие шансы, что Европа по сложным вопросам найдет общую линию», — поделилась она.

Про проект «Северный поток-2»

Отвечая на вопрос журналиста, почему проект «Северный поток-2» не был заблокирован после того, как в марте 2014 года Крым вошел в состав России, Меркель объяснила: «Я считала своей задачей обеспечить немецкую экономику возможностью иметь дешевый газ».

«И мы видим сейчас последствия, которые несет для Германии высокая стоимость энергоносителей», — сказала она.

Кроме того, Меркель отметила, что хотела сохранить экономические отношения с Россией «по политическим причинам».